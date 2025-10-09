安南區與甲佐町簽友好交流協定 台南熊本深化友誼

快訊

2025年諾貝爾文學獎得主揭曉！匈牙利作家戴桂冠 村上春樹又陪榜

中央社／ 台南9日電

台南市安南區與日本熊本縣上益城郡甲佐町，今天簽署友好交流協定，雙方開啟全新交流篇章，也深化台南與熊本的友誼合作。

台南市政府今天發布新聞稿指出，在市長黃偉哲見證下，安南區長魏文貴、甲佐町長甲斐高士代表簽署友好交流協定，也是象徵安南區邁向國際舞台重要一步。

黃偉哲表示，安南區近年發展快速，人口突破21萬人，堪稱台南城市成長縮影及代表；他深信安南區與甲佐町締盟後，將在文化、教育、體育等多面向展開友好交流，未來安南區新闢道路將以「甲佐」為名，彰顯兩地深厚情誼。

市府說明，台灣虎航預定今年底開通「台南-熊本」及「台南-沖繩」2條新航線，未來台南與熊本間往來將更密切便利，促進觀光、經貿與文化交流。

