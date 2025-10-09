李多慧當台南高爾夫運動觀光形象代言人 影片破百萬次觀看

韓國超人氣職棒啦啦隊員李多慧獲台南市政府觀光旅遊局邀請，擔任「高爾夫運動觀光」形象代言人，拍攝主題影片「Hole in One！台南我來了！」。上線後即引發網路熱潮，不僅在各大社群平台迅速破百萬次觀看，網友都說「偉哲哥真的太會」、「甜美多慧代言太成功了」、「看到多慧就想去台南打球」。

黃偉哲表示，李多慧不僅擁有青春與活力，更以實際行動傳遞愛與關懷，這樣的特質與「熱情台南、溫暖城市」的精神高度契合，讓更多人認識台南之美，城市行銷更具溫度。

近來李多慧對花蓮災情展現善行義舉，捐款並化身救災志工，感動不少災民與粉絲，被大讚「真正的女神！」也讓外界對她的「善良形象」高度肯定。在宣傳影片中，李多慧身穿運動服揮桿揮出自信笑容，漫步於綠意盎然的球場，並親自體驗台南的自然景致與美食。她走訪了安平古堡、仙湖農場、深緣及水善糖文化園區、東山咖啡與芒果冰店等景點，展現出台南豐富多元的觀光魅力。

影片一發布在社群媒體暴紅，李多慧本人也透過IG限動發布影片。不少網友紛紛按讚留言「找多慧代言太聰明」、「多慧的笑容讓人想立刻出發台南」、「這支影片太可愛了，看了好幾遍」相關主題標籤「台南我來啦」、「偉哲哥太會」、「多慧打高球」紛紛登上熱門趨勢。

觀旅局表示，李多慧在韓國及台灣等很多地方都擁有高人氣，希望藉由李多慧的人氣，帶動更多人到台南吃喝玩樂，同時享受打球樂趣。此次李多慧代言成功結合明星魅力、運動觀光、美食景點，有效提升台南的曝光度與旅遊吸引力。

市長黃偉哲指出，台南擁有五座高爾夫球場，分布在不同區域，兼具專業賽事條件與觀光資源，氣候宜人、價格親民，是台灣發展高爾夫運動觀光的最佳城市。