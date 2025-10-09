快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

聽新聞
0:00 / 0:00

李多慧當台南高爾夫運動觀光形象代言人 影片破百萬次觀看

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
韓國超人氣職棒啦啦隊員李多慧獲台南市政府觀光旅遊局邀請，擔任「高爾夫運動觀光」形象代言人，拍攝主題影片「Hole in One！台南我來了！」圖／南市觀旅局提供
韓國超人氣職棒啦啦隊員李多慧獲台南市政府觀光旅遊局邀請，擔任「高爾夫運動觀光」形象代言人，拍攝主題影片「Hole in One！台南我來了！」圖／南市觀旅局提供

韓國超人氣職棒啦啦隊員李多慧獲台南市政府觀光旅遊局邀請，擔任「高爾夫運動觀光」形象代言人，拍攝主題影片「Hole in One！台南我來了！」。上線後即引發網路熱潮，不僅在各大社群平台迅速破百萬次觀看，網友都說「偉哲哥真的太會」、「甜美多慧代言太成功了」、「看到多慧就想去台南打球」。

黃偉哲表示，李多慧不僅擁有青春與活力，更以實際行動傳遞愛與關懷，這樣的特質與「熱情台南、溫暖城市」的精神高度契合，讓更多人認識台南之美，城市行銷更具溫度。

近來李多慧對花蓮災情展現善行義舉，捐款並化身救災志工，感動不少災民與粉絲，被大讚「真正的女神！」也讓外界對她的「善良形象」高度肯定。在宣傳影片中，李多慧身穿運動服揮桿揮出自信笑容，漫步於綠意盎然的球場，並親自體驗台南的自然景致與美食。她走訪了安平古堡、仙湖農場、深緣及水善糖文化園區、東山咖啡與芒果冰店等景點，展現出台南豐富多元的觀光魅力。

影片一發布在社群媒體暴紅，李多慧本人也透過IG限動發布影片。不少網友紛紛按讚留言「找多慧代言太聰明」、「多慧的笑容讓人想立刻出發台南」、「這支影片太可愛了，看了好幾遍」相關主題標籤「台南我來啦」、「偉哲哥太會」、「多慧打高球」紛紛登上熱門趨勢。

觀旅局表示，李多慧在韓國及台灣等很多地方都擁有高人氣，希望藉由李多慧的人氣，帶動更多人到台南吃喝玩樂，同時享受打球樂趣。此次李多慧代言成功結合明星魅力、運動觀光、美食景點，有效提升台南的曝光度與旅遊吸引力。

市長黃偉哲指出，台南擁有五座高爾夫球場，分布在不同區域，兼具專業賽事條件與觀光資源，氣候宜人、價格親民，是台灣發展高爾夫運動觀光的最佳城市。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

韓國超人氣職棒啦啦隊員李多慧獲台南市政府觀光旅遊局邀請，擔任「高爾夫運動觀光」形象代言人，拍攝主題影片「Hole in One！台南我來了！」圖／南市觀旅局提供
韓國超人氣職棒啦啦隊員李多慧獲台南市政府觀光旅遊局邀請，擔任「高爾夫運動觀光」形象代言人，拍攝主題影片「Hole in One！台南我來了！」圖／南市觀旅局提供

台南 影片 運動

延伸閱讀

台南旅宿家數6都第一 冬令進補轉化為跨世代共享的美食體驗

台南無人機出動防疫死角全都露 市民通報孳生源月月抽禮券

議會曾提普發現金 黃偉哲允研議…台南市府今給這個「答案」

台南水雉園區獲星級濕地中心獎 保育結合產業受肯定

相關新聞

李多慧當台南高爾夫運動觀光形象代言人 影片破百萬次觀看

韓國超人氣職棒啦啦隊員李多慧獲台南市政府觀光旅遊局邀請，擔任「高爾夫運動觀光」形象代言人，拍攝主題影片「Hole in ...

台南市拚第一條捷運藍線！經費破千億爭取中央補助 明年如期動工

台南中華東路和中華路人行道啟動改善，捷運第一期藍線也拚明年發包動工，議員指因財政收支劃分法修正，加上中央給予地方補助縮減...

嘉義東石蚵進入盛產期 美食蚵地圖今年首納米其林餐廳

嘉義東石蚵進入盛產期，縣府推出「澎派蚵嗑季」活動，縣長翁章梁今天大啖鮮蚵，邀請大家把東石蚵最肥美的季節，到嘉義來一場吃蚵...

台南人口最密集 東區中華東路和永康中華路人行道改善動工了

台南市長期被批評「人行不友善」，為改善行人空間，投入近2億7千萬元，啟動東區中華東路及永康區中華路兩條主要幹道人行道改善...

台南玉井迎雙連假人潮 警推「清道專案」提前整頓交通

台南市玉井警分局預計國慶日、光復節連假玉井周遭觀光景點會有大批人潮，今天針對轄內老街商圈、中華路沿線取締占用道路、違規停...

嘉義縣太保市普發現金3000元卡關 村長率百人怒吼抗議

嘉義縣太保市公所提案災後復原工程及普發振興金3000元，送至代表會二讀未通過，5名代表同意，6名代表未表態，同意票數未通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。