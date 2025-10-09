北港百年老校活動中心大違建…2.5億元重建美麗綠建築 今熱鬧啟用

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港北辰國小活動中心拆除重建為現代化的綠建築，今天剪綵揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北辰國小活動中心老舊漏水且是無照違建，無法修繕，經爭取以2.5億元打造全新現代綠建築，為雲林造價最高的學生活動中心，擁有符合國家標準室內排球場作為全運會賽場，更讓這所排球金牌學校得以培育更多人才，提供地方大型活動之用，今天縣長張麗善主持剪綵啟用，喜氣洋洋。

北辰國小學生數達1200多人，是雲林沿海最大國小，占地約700坪的活動中心1988年建造啟用，30多年來卻一直沒有使用執照，被喻為雲林最大的違建，經前立委蘇治芬爭取1.4億餘元，雲林縣府配合1.1億元合計達約2.5億元，位列全國單一活動中心興建經費之冠。

前年底動工拆除重建，最近如期如質完工，今天舉辦盛大的啟用典禮，由縣長張麗善、教育部主任秘書林伯樵、副議長蔡咏鍀等地方各界共同揭牌啟用，熱鬧滾滾，這棟偌大的現代化綠建築，自然採光，內部眺高的球場，十分壯觀，北港各界以辦入厝的喜悅心情，迎接活動中心啟用。

張麗善指出，該活動中心經地方陳情，中央地方通力合作重新擁有一座現代又完善的活動場域，尤其北辰國小是國內排球明星學校，挑高設計的室內多功能球場、活動舞台，不僅可培育人才，也將作為本月18日開賽的全運會排球賽場，未來更可作為社團、社區集會活動場所，可說是中央地方合作的指標。

校長鍾志情指出，活動中心使用30多年不僅用於學生活動與球訓，也曾是地方活動的重要場所，因沒用使用執照，老舊建築一直無法修繕，雨天漏水到處積水，外牆磁磚剝落，危及學生安全，感謝各界共同爭取重建，解決多年沈痾，如今重新擁有一座孩童與社區共融的現代化多功能活動中心，也可舉辦各種大小賽事，社區和家長師生無比歡欣。

雲林縣北港鎮北辰國小活動中心，30多年來一直沒有使用執照，漏水受損無從修繕，經爭取約2.5億元拆除重建，圖為舊活動中心外觀。本報資料照片
北港北辰國小活動中心拆除重建為現代化的綠建築，今天揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
北港北辰國小活動中心拆除重建為現代化的綠建築，內部球場挑高設計，十分壯觀，將作為全運會排球賽場。記者蔡維斌／攝影
北港北辰國小活動中心拆除重建為現代化的綠建築，內部球場挑高設計，十分壯觀，將作為全運會排球賽場。記者蔡維斌／攝影
北港北辰國小活動中心拆除重建為現代化的綠建築，今天啟用成為北港新地標。記者蔡維斌／攝影
北港北辰國小活動中心拆除重建為現代化的綠建築，今天啟用成為北港新地標。記者蔡維斌／攝影
雲林 綠建築 張麗善

