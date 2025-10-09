北港百年老校活動中心大違建…2.5億元重建美麗綠建築 今熱鬧啟用
雲林縣北辰國小活動中心老舊漏水且是無照違建，無法修繕，經爭取以2.5億元打造全新現代綠建築，為雲林造價最高的學生活動中心，擁有符合國家標準室內排球場作為全運會賽場，更讓這所排球金牌學校得以培育更多人才，提供地方大型活動之用，今天縣長張麗善主持剪綵啟用，喜氣洋洋。
北辰國小學生數達1200多人，是雲林沿海最大國小，占地約700坪的活動中心1988年建造啟用，30多年來卻一直沒有使用執照，被喻為雲林最大的違建，經前立委蘇治芬爭取1.4億餘元，雲林縣府配合1.1億元合計達約2.5億元，位列全國單一活動中心興建經費之冠。
前年底動工拆除重建，最近如期如質完工，今天舉辦盛大的啟用典禮，由縣長張麗善、教育部主任秘書林伯樵、副議長蔡咏鍀等地方各界共同揭牌啟用，熱鬧滾滾，這棟偌大的現代化綠建築，自然採光，內部眺高的球場，十分壯觀，北港各界以辦入厝的喜悅心情，迎接活動中心啟用。
張麗善指出，該活動中心經地方陳情，中央地方通力合作重新擁有一座現代又完善的活動場域，尤其北辰國小是國內排球明星學校，挑高設計的室內多功能球場、活動舞台，不僅可培育人才，也將作為本月18日開賽的全運會排球賽場，未來更可作為社團、社區集會活動場所，可說是中央地方合作的指標。
校長鍾志情指出，活動中心使用30多年不僅用於學生活動與球訓，也曾是地方活動的重要場所，因沒用使用執照，老舊建築一直無法修繕，雨天漏水到處積水，外牆磁磚剝落，危及學生安全，感謝各界共同爭取重建，解決多年沈痾，如今重新擁有一座孩童與社區共融的現代化多功能活動中心，也可舉辦各種大小賽事，社區和家長師生無比歡欣。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言