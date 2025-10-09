台南市拚第一條捷運藍線！經費破千億爭取中央補助 明年如期動工

台南中華東路和中華路人行道啟動改善，捷運第一期藍線也拚明年發包動工，議員指因財政收支劃分法修正，加上中央給予地方補助縮減，市府應審慎規劃財務調度與風險控管，確保工程與相關計畫皆能如期推動；交通局說明先以市府預算招標，仍會向中央爭取約6成負擔，中央回函雖有折減，仍會持續爭取，不影響基礎工程推動。

市府向議會提報捷運等4案共2483.16億元、台鐵立體化3案共605.38億元，總經費共2958.54億元。其中，中央政府須負擔6成經費共1788.04億元，市府負擔4成共1170.50億元，捷運後續的綜合規畫、細部設計及動工均由市府依建設期程逐年編列預算。

議員蔡育輝指出，台南捷運藍、紅、綠線及仁德鐵路立體化可行性研究等龐大建設費用近7000億元，其中地方需配合款1156億元，接近舉債上限1300億元，須避免軌道建設淪為「大錢坑」。

議員李宗霖提醒，因財政收支劃分法修正及中央補助縮減，市府應審慎規劃財務調度與風險控管，確保藍線如期動工；另捷運工程處編制僅53人，與北市捷運局約450人、其他直轄市約140至160人相比，人力明顯不足，建議應及早升格為「捷運局」。

交通局長王銘德回應，目前第一期藍線正進行基本設計，市府將先以自籌預算招標，仍會向中央申請約6成補助，雖中央回函折減，仍持續爭取，並不影響基礎設施工作。

王銘德表示，為加速推動捷運建設，市府已核定捷運工程處分二年擴編至53人，今年已補進3人，目前為22人，今年度徵才會有7位約用人員，仍有4位徵才中，10位正式人員，正修訂編制表送銓敘部核定，有機會在今年底進行正式人員的徵才，對於成立捷運局的建議，市府將持續向上級建議。