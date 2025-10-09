雲林啟動愛心助學育苗專案 幫弱勢學子圓夢

快訊

中央社／ 雲林縣9日電

雲林縣補教暨品保協會舉辦「愛心助學育苗專案」邁入第3年，今年度預計提供420個名額、經費1700萬元，供家庭經濟弱勢學生免費補習。今年擴大到大專校院、準備警專、護理師證照考試的孩子。

愛心助學育苗專案記者會暨啟動儀式今天在雲林縣府親民空間舉行，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人感謝補教業者義舉。

雲林縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥表示，愛心助學育苗專案從112年度啟動，113年度共40家補習班響應，提供370個補助名額。今年目標提供420個補助名額，補助範圍擴及大專院校生、研究生及公職考試考生，捐贈金額市值約新台幣1700萬元。

謝瑞娥期待能拋磚引玉，有更多補教業者一同加入認助行列，讓每個願意進修學習的學子，不會因為經濟因素而被拒於門外。

雲林縣教育處長邱孝文說，縣內許多偏鄉地區教育資源與六都都會區相比較為不足，透過補教業者輔助，拉近城鄉落差。尤其雲林縣補教暨品保協會推動育苗專案，對弱勢家庭學童提供非常大助益，感謝業者善心義舉。

雲林縣教育處指出，今年度育苗專案計畫自即日起至12月31日止，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習。

雲林 補習 愛心

