嘉義東石蚵進入盛產期 美食蚵地圖今年首納米其林餐廳

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣是全台最大養殖牡蠣產地，縣府協助蚵農建立產地溯源QRcode及產銷履歷。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣是全台最大養殖牡蠣產地，縣府協助蚵農建立產地溯源QRcode及產銷履歷。圖／嘉義縣政府提供

嘉義東石蚵進入盛產期，縣府推出「澎派蚵嗑季」活動，縣長翁章梁今天大啖鮮蚵，邀請大家把東石蚵最肥美的季節，到嘉義來一場吃蚵小旅行，即日起至到11月9日在「東石蚵美食地圖」指定餐廳消費，就可享有特定餐點優惠折扣，以及限量蚵寶包玩偶。

農業處表示，嘉義縣是全台最大牡蠣產區，近年縣府推動水產品溯源制度，已有613戶蚵農及5家販運商取得水產品生產追溯QRCode，也有29戶取得產銷履歷標章，掃碼就能看到產地來源、養殖業者和產品資訊，透過完整溯源讓消費者安心買、放心吃。

今年「澎派蚵嗑季」串聯18間嘉義在地烤蚵餐廳、台中及高雄米其林餐廳、網路5星評價名店等，在美食地圖店家拍照上傳牡蠣餐點至活動貼文留言區，並標記店家名稱及#溯源東石蚵，就能兌換專屬餐點優惠，單筆消費滿千元再送「蚵寶包」，數量有限送完為止。

在地小吃吳氏蚵捲主廚吳思蕙說，嘉義縣因為有得天獨厚的自然環境，外傘頂洲形成的天然屏障，東石布袋沿海潮汐與河口交會，是最適合牡蠣生長的環境，加上蚵農世代傳承養殖經驗，嘉義牡蠣顆顆飽滿肥大、風味鮮美，其他地方養殖牡蠣難以超越。

台中米其林餐廳TU PANG地坊餐廳主廚張皓福說，嘉義牡蠣有純粹鮮甜味，不需過多調味便能彰顯食材本身力量，與餐廳「讓土地說話」理念契合。高雄五星評論GIEN JIA挑食法式餐酒館主廚蔡易達說，嘉義牡蠣鮮味純粹、口感細膩，溯源讓主廚與消費者都安心。

翁章梁說，嘉義縣是全台最重要牡蠣產地，縣府持續推動產業升級與溯源制度，今年澎派嗑蚵季以「從食材溯源到品牌通路與餐桌」為主軸，邀大家品嘗浮誇系牡蠣料理，也可在家樂福、美廉社、主婦聯盟、嘉義區漁會、湧升海洋、全聯等通路購買國產鮮蚵。

嘉義縣沿海養殖牡蠣進入盛產季，縣長翁章梁今天宣傳當季肥美的東石蚵。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣沿海養殖牡蠣進入盛產季，縣長翁章梁今天宣傳當季肥美的東石蚵。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石蚵進入盛產季，縣府推出美食蚵地圖，今年首度納入米其林餐廳。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石蚵進入盛產季，縣府推出美食蚵地圖，今年首度納入米其林餐廳。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石蚵進入盛產季，縣長翁章梁今天宣傳美食蚵地圖，消費滿千再送蚵寶包玩偶。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石蚵進入盛產季，縣長翁章梁今天宣傳美食蚵地圖，消費滿千再送蚵寶包玩偶。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 牡蠣 餐廳

