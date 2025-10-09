嘉義東石蚵進入盛產期 美食蚵地圖今年首納米其林餐廳

嘉義東石蚵進入盛產期，縣府推出「澎派蚵嗑季」活動，縣長翁章梁今天大啖鮮蚵，邀請大家把東石蚵最肥美的季節，到嘉義來一場吃蚵小旅行，即日起至到11月9日在「東石蚵美食地圖」指定餐廳消費，就可享有特定餐點優惠折扣，以及限量蚵寶包玩偶。

農業處表示，嘉義縣是全台最大牡蠣產區，近年縣府推動水產品溯源制度，已有613戶蚵農及5家販運商取得水產品生產追溯QRCode，也有29戶取得產銷履歷標章，掃碼就能看到產地來源、養殖業者和產品資訊，透過完整溯源讓消費者安心買、放心吃。

今年「澎派蚵嗑季」串聯18間嘉義在地烤蚵餐廳、台中及高雄米其林餐廳、網路5星評價名店等，在美食地圖店家拍照上傳牡蠣餐點至活動貼文留言區，並標記店家名稱及#溯源東石蚵，就能兌換專屬餐點優惠，單筆消費滿千元再送「蚵寶包」，數量有限送完為止。

在地小吃吳氏蚵捲主廚吳思蕙說，嘉義縣因為有得天獨厚的自然環境，外傘頂洲形成的天然屏障，東石布袋沿海潮汐與河口交會，是最適合牡蠣生長的環境，加上蚵農世代傳承養殖經驗，嘉義牡蠣顆顆飽滿肥大、風味鮮美，其他地方養殖牡蠣難以超越。

台中米其林餐廳TU PANG地坊餐廳主廚張皓福說，嘉義牡蠣有純粹鮮甜味，不需過多調味便能彰顯食材本身力量，與餐廳「讓土地說話」理念契合。高雄五星評論GIEN JIA挑食法式餐酒館主廚蔡易達說，嘉義牡蠣鮮味純粹、口感細膩，溯源讓主廚與消費者都安心。