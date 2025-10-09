台南人口最密集 東區中華東路和永康中華路人行道改善動工了

台南市長期被批評「人行不友善」，為改善行人空間，投入近2億7千萬元，啟動東區中華東路及永康區中華路兩條主要幹道人行道改善工程，已同步動工，議員要求在施工期間維持原有車道，並與未來捷運藍線工程同步規劃，避免重複開挖浪費公帑。南市工務局表示，未來捷運藍線開工後，人行空間將不會反覆挖掘。

台南市政府爭取國土署「人行道安全改善計畫」補助，針對東區中華東路與永康區中華路2條主要幹道啟動人行道改善工程。民眾說，「終於動工了！」推嬰兒車只能走在機車道或汽車道，騎樓被店家堵住，期待早日回歸人行的空間。

議員朱正軒在市議會質詢時指出，中華路是連接永康與東區的重要幹道，也是捷運藍線規劃路線之一。過去人行道狹窄破損、違停嚴重，電箱與招牌阻礙通行，行人經常被迫走上車道，安全堪憂。此次改善計畫包括擴大街角人行空間、增設庇護島與左轉車道、改善路口行穿線配置等措施，盼提升步行安全與都市景觀品質。

民眾關切是否壓縮車道及捷運藍線施工會破壞新完工的人行道，工務局長陳世仁表示，設計上將維持原車道寬度，並預留避車彎供臨停使用，不會造成交通壅塞問題；人行道已納入捷運附屬設施整體設計，未來捷運開工後，將依既有設計一體施作。

工務局說明，永康中華路人行道改善工程總經費約1.6億元，10月1日開工，預計明年11月完工；東區中華東路工程經費約1億999萬元，7月2日開工，預計明年7月完工。改善內容包括移除通行障礙、鋪設防滑磚與無障礙設施，讓人行道真正回歸「行人專用」。