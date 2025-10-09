快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

台南玉井迎雙連假人潮 警推「清道專案」提前整頓交通

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供

台南市玉井警分局預計國慶日、光復節連假玉井周遭觀光景點會有大批人潮，今天針對轄內老街商圈、中華路沿線取締占用道路、違規停車執行「清道專案」，雖非假日仍取締違規停車4件、勸導12件，要營造順暢道路環境、讓連假人車通行安全。

玉井地區假日吸引大量遊客湧入，特別是老街商圈周邊及中華路一帶，連假經常出現攤商及店家占用道路、擺放雜物，或有車輛隨意違停，不僅影響市容，更對交通秩序與行人安全造成威脅。

今天專案執行目標仍針對老街商圈及中華路沿線等觀光人潮聚集路段，查處違規占用道路、隨意設攤及違規停車等行為，加強行人通行安全。共計取締違規停車4件、勸導12件。

交通組巡官張博誠表示，執行後現場道路更寬敞，車流明顯順暢。6月開始針對中正路及中華路沿線占用道路違規取締，有效改善老街商圈長期壅塞問題，深獲在地肯定。

分局長蘇保安表示，連假觀光人潮使玉井地區交通壓力倍增，分局推動清道專案目的就是在連假前淨空道路、強化秩序管理，讓居民與遊客行走更安全。也呼籲攤商與店家自律遵守交通法令，勿占用道路或隨意停車，警方將持續規畫專案勤務，確保玉井地區在雙連假期間交通順暢，營造安全、友善的觀光環境。

台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供
台南玉井迎雙連假人潮，警分局今天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供

連假 老街 攤商

延伸閱讀

國慶連假很「夏天」 娜克莉颱風這天最近台灣 去日本1地注意颱風動態

國慶連假準備出遊 龍潭警曝替代道路資訊

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

專治「鏟後憂鬱」！台鐵國慶連假催票 鏟子超人：明天回診

相關新聞

嘉義縣太保市普發現金3000元卡關 村長率百人怒吼抗議

嘉義縣太保市公所提案災後復原工程及普發振興金3000元，送至代表會二讀未通過，5名代表同意，6名代表未表態，同意票數未通...

台南玉井迎雙連假人潮 警推「清道專案」提前整頓交通

台南市玉井警分局預計國慶日、光復節連假玉井周遭觀光景點會有大批人潮，今天針對轄內老街商圈、中華路沿線取締占用道路、違規停...

台南旅宿家數6都第一 冬令進補轉化為跨世代共享的美食體驗

台南市夏都城旅安平館「城食百匯自助餐廳」以台南小吃特色為傲，今年秋冬結合燉補季推出「2025海鮮食補燉補季 × 府城在地...

台南基層消防員揮汗練體技能 救災安全更有保障

台南市消防局第一大隊昨今在鹽水消防分隊舉辦七項體能測驗與結索能力、繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉架設等救助複訓，連兩天隊...

林俊憲打造「幸福好孕」城市再懸賞！推出生育獎金翻倍照顧政策

積極備戰民進黨內市長初選的台南市立委林俊憲，今推出三項照顧孕婦的新市政主張，包括首胎生育獎勵金翻倍到4萬元、孕婦免費接種...

台南魚湯店慷慨捐贈138萬元災情勘查車 協助義消載裝備

有鑑於消防人員執行水域救援、防汛期間超前部署、颱風來襲時海岸警戒等任務中，災情勘查車皆扮演關鍵角色，水仙宮三兄弟魚湯店今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。