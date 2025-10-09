台南玉井迎雙連假人潮 警推「清道專案」提前整頓交通

台南市玉井警分局預計國慶日、光復節連假玉井周遭觀光景點會有大批人潮，今天針對轄內老街商圈、中華路沿線取締占用道路、違規停車執行「清道專案」，雖非假日仍取締違規停車4件、勸導12件，要營造順暢道路環境、讓連假人車通行安全。

玉井地區假日吸引大量遊客湧入，特別是老街商圈周邊及中華路一帶，連假經常出現攤商及店家占用道路、擺放雜物，或有車輛隨意違停，不僅影響市容，更對交通秩序與行人安全造成威脅。

今天專案執行目標仍針對老街商圈及中華路沿線等觀光人潮聚集路段，查處違規占用道路、隨意設攤及違規停車等行為，加強行人通行安全。共計取締違規停車4件、勸導12件。

交通組巡官張博誠表示，執行後現場道路更寬敞，車流明顯順暢。6月開始針對中正路及中華路沿線占用道路違規取締，有效改善老街商圈長期壅塞問題，深獲在地肯定。