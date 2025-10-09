嘉義縣太保市普發現金3000元卡關 村長率百人怒吼抗議

嘉義縣太保市公所提案災後復原工程及普發振興金3000元，送至代表會二讀未通過，5名代表同意，6名代表未表態，同意票數未通過而否決，市長鄭淑分近日提覆議案，代表會超過限期1周尚未召開臨時會會，地方憂領不到振興金，村長今早號召近百人在代表會抗議。

代表會秘書陳如薇說，代表會同意墊付振興金3000元，周一已發文給公所，公所應可依實施計畫執行墊付案；另追加預算案同意人數未過半，依議事規則否決，公所向代表會提覆議，但未過三讀案可否覆議，函請縣府解釋，縣府轉呈內政部釋函，待內政部解釋並依照辦理。

市長鄭淑分說，普發振興金3000元經代表會審議，議決單上述明為審議實施計畫通過後，列入追加預算辦理，但代表會未三讀通過追加預算案，公所無法執行普發現金作業，盼代表會能三讀通過，讓振興金順利發放，也希望盡速核定災後重建工程經費。