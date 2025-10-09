聽新聞
0:00 / 0:00
台南旅宿家數6都第一 冬令進補轉化為跨世代共享的美食體驗
台南市夏都城旅安平館「城食百匯自助餐廳」以台南小吃特色為傲，今年秋冬結合燉補季推出「2025海鮮食補燉補季 × 府城在地風味」，將傳統冬令進補轉化為跨世代共享的美食體驗。長黃偉哲今揭幕，並與米其林必比登推薦的百年藥膳品牌「博仁堂」、美食達人蔡季芳攜手合作，設計兼具美味與養生的創新燉補料理。
市長黃偉哲表示，台南近年旅宿市場持續展現強勁動能，目前旅宿共有974家，旅宿家數六都第一，各家旅宿積極追求品質提升，並配合市府及中央各項友善旅宿及相關認證推動，今年就有禧榕軒與福爾摩沙更取得五星級旅館認證，展現業者追求品質的決心，另外也發展自我特色吸引旅客住宿或用餐。
夏都城旅表示，此次美食饗宴結合「府城補一晚」住房專案，從即日起至12月31日限量開放，結合雙人或家庭房型與燉補晚餐，搭配博仁堂黑糖薑母茶及館內親子遊憩設施，邀請旅人透過「吃一頓補湯、住一晚飯店」的方式，深刻體驗府城的文化溫度。
觀旅局長林國華說，台南旅宿持續成長，自市長上任以來旅宿總家數增加406家、總房數增加3586間，整體住宿率提升約10%，營收更大幅成長68%。另外，市府推動「友善旅宿」政策，打造安心多元的住宿環境，讓外界看見臺南觀光的魅力與潛力，更連續六年獲觀光署旅宿考核「特優」肯定。展望未來，旅宿投資動能仍強勁，預計今年底至明年上半年，將有大型旅館陸續開幕，共計954間客房，包括中西區福泰集團、安南區逸水亦旅與久峰集團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言