台南旅宿家數6都第一 冬令進補轉化為跨世代共享的美食體驗

台南市夏都城旅安平館「城食百匯自助餐廳」以台南小吃特色為傲，今年秋冬結合燉補季推出「2025海鮮食補燉補季 × 府城在地風味」，將傳統冬令進補轉化為跨世代共享的美食體驗。長黃偉哲今揭幕，並與米其林必比登推薦的百年藥膳品牌「博仁堂」、美食達人蔡季芳攜手合作，設計兼具美味與養生的創新燉補料理。

市長黃偉哲表示，台南近年旅宿市場持續展現強勁動能，目前旅宿共有974家，旅宿家數六都第一，各家旅宿積極追求品質提升，並配合市府及中央各項友善旅宿及相關認證推動，今年就有禧榕軒與福爾摩沙更取得五星級旅館認證，展現業者追求品質的決心，另外也發展自我特色吸引旅客住宿或用餐。

夏都城旅表示，此次美食饗宴結合「府城補一晚」住房專案，從即日起至12月31日限量開放，結合雙人或家庭房型與燉補晚餐，搭配博仁堂黑糖薑母茶及館內親子遊憩設施，邀請旅人透過「吃一頓補湯、住一晚飯店」的方式，深刻體驗府城的文化溫度。