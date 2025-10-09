台南基層消防員揮汗練體技能 救災安全更有保障

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
消防一大隊舉辦七項體能測驗與結索能力、繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉架設及緊繃繩系統架設等救助複訓，隊本部與8個分隊總共120人全體參加。圖／一大隊提供
消防一大隊舉辦七項體能測驗與結索能力、繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉架設及緊繃繩系統架設等救助複訓，隊本部與8個分隊總共120人全體參加。圖／一大隊提供

台南市消防局第一大隊昨今在鹽水消防分隊舉辦七項體能測驗與結索能力、繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉架設等救助複訓，連兩天隊本部與八個分隊總共120人全體參加，希望體技能測驗能精進災害現場的應變與自我保護能力。

活動承辦人表示，火災搶救這類高強度耗費體力工作，身負重裝備完成搶救作業後需完善後勤照護才能避免職業傷害，並迅速恢復最佳體能狀態。訓練由教官黃鈺翔向學員介紹完整後勤照護制度，內容包含有5項重點R.E.H.A.B：休息（Rest）、能量補給（Energy nutrition）、水分補給（Hydration）、環境調節（Accommodation for weather）、BLS監控及照護（BLS monitoring and care）。強調消防員應該要學會怎麼保護自己、照顧自己維持在最佳狀態才能完成各種挑戰。

一大隊大隊長邱國禎表示，這次救助複訓測驗內容結索能力、繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉架設及緊繃繩系統架設等在教官及安全官監督下所有操作都能安全無虞進行，增進團隊繩索救援默契。

他說，因應時代變遷，消防人力素質與專業能力必須大幅提升，知能視野應多元發展，精進各項教育訓練內容，定期強化消防體能及救災技能，才能迅速有效應變各項災害，保障民眾生命財產安全也降低救災受傷風險。

消防局長李明峯指出，消防專業能力來自日積月累訓練與學習，定期體能訓練能有效整合體能、技能，並強化團隊合作默契。項救災救護器材及裝備因市場黃偉哲支持不斷的更新補充，使用新式器材執行任務戰術體能都不可或缺，期望藉測驗及訓練提升救災效率及安全。

