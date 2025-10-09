林俊憲打造「幸福好孕」城市再懸賞！推出生育獎金翻倍照顧政策

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立委林俊憲今推出三項照顧孕婦的新市政主張，包括首胎生育獎勵金翻倍到4萬元、孕婦免費接種RSV疫苗以及計程車費補助。記者鄭惠仁／攝影
積極備戰民進黨內市長初選的台南市立委林俊憲，今推出三項照顧孕婦的新市政主張，包括首胎生育獎勵金翻倍到4萬元、孕婦免費接種RSV疫苗以及計程車費補助，他希望以實際行動打造台南為「幸福好孕城市」，讓每位媽媽都能安心懷孕、平安生產。

為打造幸福城市，林俊憲推出「實現幸福城市新主張」系列，陸續公布各項社會福利訴求，今推出照顧孕婦的新市政主張。他說，面對少子化的挑戰，每位城市首長都要展現行動力來因應，在每位媽媽從懷孕的那一刻起，城市就要成為媽媽最溫柔的依靠，生兒育女不該是家庭的壓力，而是整座城市共同的喜悅，這也是他提出新主張的的主要考量。

林俊憲指出，台南每年新生兒人數下降，出生率在六都偏低。為鼓勵家庭願生、敢生，他提出將第一胎生育獎勵金提高至4萬元，第二胎4萬5、第三胎5萬、第四胎10萬，與北部城市看齊，並跌加明年起中央補助懷孕10萬元的政策，給年輕家庭更多信心與支持。

為減輕孕婦產檢回診交通壓力，林俊憲提出孕婦好行計程車補助政策，仿效北高五都經驗，採「主動發放」模式。孕婦可透過APP領取30趟乘車券，每趟補助250元，最高7500元，一次核發、免繁瑣申請。

另，RSV（呼吸道融合病毒）是造成嬰幼兒重症感染的主因之一。林俊憲指出「對母親最溫柔的關心，就是在孩子出生前就先保護他。」孕期若能接種疫苗，母體抗體可傳遞給胎兒，讓寶寶出生後即具防護力。他若當選市長，台南將成為全國第一個全面提供孕婦免費接種RSV疫苗城市，「一人注射、兩人防疫」，守護媽媽與寶寶的健康。

會中也請來新手媽媽市議員林依婷分享經驗，她說，去年產檢時就看到許多來產檢的孕婦，費力地在移動機車及找車位，並發現市府雖有補助孕婦產檢的計程車費，但全年只有60幾人申請，因為太麻煩了，或是多數人不知，才這麼少人申請，因此向林俊憲反映，希望為孕婦免費施打RSV疫苗能實現。醫師林士敦也現場說明打RSV疫苗的重要。也有兩位1寶、3寶的媽媽說心聲，希望政府能多照顧孕婦，讓更多年輕人願生、願養。

