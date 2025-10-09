台南魚湯店慷慨捐贈138萬元災情勘查車 協助義消載裝備

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
水仙宮三兄弟魚湯店今上午捐贈1輛總價138萬元災情勘查車給義勇消防總隊救生中隊使用。圖／讀者提供
水仙宮三兄弟魚湯店今上午捐贈1輛總價138萬元災情勘查車給義勇消防總隊救生中隊使用。圖／讀者提供

有鑑於消防人員執行水域救援、防汛期間超前部署、颱風來襲時海岸警戒等任務中，災情勘查車皆扮演關鍵角色，水仙宮三兄弟魚湯店今上午捐贈1輛總價138萬元災情勘查車給義勇消防總隊救生中隊使用，強化救災能量。

深耕府城逾25年的水仙宮三兄弟魚湯店代表余柏璋說，水仙宮三兄弟魚湯店一向支持消防局的各項救災工作，得知災情勘查車為消防人員執行水域救生任務時不可或缺的重要裝備，決定捐贈該車給消防局義消總隊救生中隊使用，期能提升義消在水上救援及防溺勤務中的生命安全保障，降低救災風險，並協助英勇義消在執行任務時搶救更多民眾於危難之中。

消防局長李明峯盛讚，業者秉持「人溺己溺」的精神，以實際行動與滿懷愛心支持義勇消防人員，令人敬佩。

消防局指出，此次捐贈災情勘查車1輛、總價138萬元，將由義消總隊救生中隊使用，未來對於提升水域救援與防災應變的效率具有重大意義，尤其在颱風季節與大型活動期間，更能發揮即時掌握災情、迅速部署人力的功能。

水仙宮三兄弟魚湯店捐贈災情勘查車，期能提升義消在水上救援及防溺勤務中的生命安全保障，並協助英勇義消在執行任務時搶救更多民眾於危難之中。圖／讀者提供
水仙宮三兄弟魚湯店捐贈災情勘查車，期能提升義消在水上救援及防溺勤務中的生命安全保障，並協助英勇義消在執行任務時搶救更多民眾於危難之中。圖／讀者提供

