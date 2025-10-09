台南無人機出動防疫死角全都露 市民通報孳生源月月抽禮券

由於風災與豪雨頻繁，南市府為迅速掌握災後潛在登革熱病媒蚊孳生源，8月1日啟動「無人機防治登革熱計畫」，今於安南區城西里活動中心舉辦成果會，市長黃偉哲表示，無人機技術有效彌補人力巡查的不足，感謝中央及地方團隊密切合作，未來市府也將持續推動科技防疫系統，守護市民健康與生活環境。

黃偉哲指出，雖然台南尚無登革熱本土病例，僅有12例境外移入，但鄰近的高雄、台北、宜蘭與桃園等縣市陸續傳出本土案例，疫情風險仍不可忽視。他表示，市府2個多力行力行社區監測與孳生源清除，但傳統巡查工具如天溝棒僅能探測約3至4公尺高度，對高樓屋頂或難以接近的區域效果有限。透過無人機科技，不僅突破高度限制，也大幅提升巡查效率與覆蓋率，讓防治作業更即時、更全面。

他強調，南市無人機技術已全面應用於登革熱防治、災後巡查、市政工程等多個領域，可即時掌握屋頂積水、水塔蓋遺失、屋頂損壞、橋梁結構異常或火災熱源等情況，不僅提升作業效率與安全性，也節省大量人力成本。

衛生局表示，透過無人機即時影像傳輸與高處拍攝能力，市府得以巡查傳統人力難以到達的地點，如屋頂、天溝、水塔等。此次計畫鎖定19個受風災影響嚴重的行政區，包括佳里、七股、將軍、安南等地，截至10月3日，已出動178人次，巡查7920戶，發現551處積水點，查獲6個陽性容器。所有積水點皆即時投藥處理，並列冊管理，由區公所與衛生所後續追蹤與改善，若民眾無法自行處理，市府將協調資源協助清除，確保防疫無死角。