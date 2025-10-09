雙十連假嘉市最嗨 光影、音浪雙重登場點亮夜空表演陣容曝光

嘉義市雙十連假活動熱度爆棚，北香湖公園「2025嘉義市光織影舞」與中央廣場「諸羅搖滾音樂祭」雙重登場，光影與音樂交織出城市最動感的秋夜景象。

今年「光織影舞」以愛麗絲夢遊仙境為主題，打造八大夢境展區，包含9公尺高巨型愛麗絲裝置、湖面月亮與30公尺光環隧道，呈現沉浸式光影體驗。中秋連假3天吸引逾32萬人次參觀，網路熱度持續攀升，市府預期雙十假期將再掀高峰。

為迎接連假人潮，市府規畫3天限定表演：明天由魏如昀、閻奕格歌聲揭開序幕；後天「紅鼻子馬戲團」登場，融合雜耍與特技，適合親子觀賞；周日壓軸邀請金曲歌王許富凱與創作女聲艾薇接力開唱。活動展期至19日止，每晚6時至10時展出，並設「奇幻市集」結合美食與文創體驗。「光織影舞」以藝術創意結合節慶觀光，讓市民與遊客在光影間感受嘉義之美。市府提醒假期將湧入人潮，明起3天加開接駁車串連棒球場停車場、嘉義火車站與北香湖，呼籲民眾多利用大眾運輸。

另一頭，2025諸羅搖滾音樂祭11、12日在中央廣場登場，28組樂團連唱2天，打造南台灣最強音浪，免費觀賞。主辦單位設主副舞台輪番開唱，現場結合文創、美食與餐車市集，鄰近文化路夜市，音樂與美食氛圍滿點。卡司陣容包含「傻子與白痴」、「八十八顆芭樂籽」、「羊米人」、P!SCO、Multiverse等人氣樂團，並邀馬來西亞創作歌手政學壓軸登台。活動全程免費，預計吸引全台樂迷「回嘉」共嗨。