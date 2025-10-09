迎雙十連假！嘉義縣大埔美三大城堡夢幻主題搶客

明天國慶連假到來，嘉義縣大埔美園區三大城堡觀光工廠：佐登妮絲城堡、蓋婭莊園，以及8月1日試營運歐樂沃築夢城堡，其中佐登妮絲及蓋婭莊園，推出優惠活動與主題體驗，吸引遊客進入園區共度假期，帶動觀光熱潮。

「佐登妮絲城堡」主打「12歲以下兒童免費入園」活動，加碼贈送「DIY彩繪熊組」，邀請家長帶孩子進入全台最大巴洛克式夢幻城堡，享受親子共遊的創意時光。城堡內部融合文藝復興、巴洛克與哥德式建築語彙，充滿歐洲宮廷風格，是親子打卡與婚紗攝影熱門景點。

「蓋婭莊園」主打「嘉義高CP1日遊」方案，推出多重優惠組合。凡購買太平雲梯或三隻小豬觀光農場門票，可兌換蓋婭莊園免費入園券1張。10月1日至31日，身分證設籍地為桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化，或英文字母開頭為H、J、O、K、L、B、N等任一條件者，可享有免費入園優惠。莊園以柔和巴洛克風格結合創新設計為特色，園區內主打保養品與保健食品體驗，兼具療癒與教育功能。

新城堡「歐樂沃築夢城堡」試營運掀起話題。園區以「夢幻迪士尼風」為主題，被譽為「台版迪士尼城堡」，建築結合建築藝術、雕塑藝術與可可文化，是全台首座沉浸式可可主題樂園。園區佔地達4,100坪，打造三大主題區：瑪雅物語、築夢城堡及普羅旺斯小鎮，呈現創辦人以童年夢想出發、歷時10年親手打造的可可奇幻國度。