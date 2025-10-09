諸羅記玩具城熄燈倒數 嘉義人30年童年回憶見證政治史

陪伴嘉義人走過30年的「諸羅記玩具城」即將畫下句點。這家位於嘉義市火車站、美術館附近的老字號玩具店，因不敵少子化衝擊與消費型態轉變，老闆李丁茂與妻子陳惠玲決定退休，宣布結束營業。本月初消息臉書公布，媒體報導後吸引許多鄉親與外縣市民眾紛紛前來「回味童年」，現場擠滿懷舊人潮。這家店不僅是嘉義人童年記憶，也見證過地方政治歷史。

玩具城開業於1990年代，門口那隻巨大的充氣恐龍是許多嘉義人童年的地標。李丁茂回憶，過去最風光的時候，年節期間單日營業額曾高達百萬元，店裡有4、5名員工忙得不可開交。但隨著少子化衝擊、網購興起與租金壓力，如今1天營業額不到5000元，連租金都難支應。儘管如此，李丁茂夫婦說，最大成就不是賺錢，而是「看到孩子開心的笑容」。對他們來說，孩子走進店裡滿臉興奮，就是最珍貴的回報。

這家店不僅是嘉義人童年記憶，也見證過地方政治歷史。當年玩具城所在的空間，曾是陳惠玲胞兄、民進黨中常委陳茂松所經營的「百誠補習班」，提供給首任民選總統候選人彭明敏、省長候選人陳定南、立委候選人蔡同榮作競選總部。3位民主前輩雖已辭世，舊址仍留存著時代印記。