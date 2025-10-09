聽新聞
0:00 / 0:00
諸羅記玩具城熄燈倒數 嘉義人30年童年回憶見證政治史
陪伴嘉義人走過30年的「諸羅記玩具城」即將畫下句點。這家位於嘉義市火車站、美術館附近的老字號玩具店，因不敵少子化衝擊與消費型態轉變，老闆李丁茂與妻子陳惠玲決定退休，宣布結束營業。本月初消息臉書公布，媒體報導後吸引許多鄉親與外縣市民眾紛紛前來「回味童年」，現場擠滿懷舊人潮。這家店不僅是嘉義人童年記憶，也見證過地方政治歷史。
玩具城開業於1990年代，門口那隻巨大的充氣恐龍是許多嘉義人童年的地標。李丁茂回憶，過去最風光的時候，年節期間單日營業額曾高達百萬元，店裡有4、5名員工忙得不可開交。但隨著少子化衝擊、網購興起與租金壓力，如今1天營業額不到5000元，連租金都難支應。儘管如此，李丁茂夫婦說，最大成就不是賺錢，而是「看到孩子開心的笑容」。對他們來說，孩子走進店裡滿臉興奮，就是最珍貴的回報。
這家店不僅是嘉義人童年記憶，也見證過地方政治歷史。當年玩具城所在的空間，曾是陳惠玲胞兄、民進黨中常委陳茂松所經營的「百誠補習班」，提供給首任民選總統候選人彭明敏、省長候選人陳定南、立委候選人蔡同榮作競選總部。3位民主前輩雖已辭世，舊址仍留存著時代印記。
隨著熄燈消息傳出，從中秋節連假起，假日店內外湧入大批顧客，不少人帶著孩子回來「朝聖」，有人笑說是「買玩具，也買回童年」，許多貨架上童玩空了，貨品出清售完為止。許多在地人感嘆，這是嘉義的時代眼淚。李丁茂表示，如今年輕人晚婚少子，玩具市場越來越小，自己也到了該退休的年紀，「該放下就放下」。他感謝顧客多年支持，特別是這幾天不斷上門道別的老朋友們，「能成為大家童年的一部分，這一生就值得了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言