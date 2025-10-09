聽新聞
雲林首例器捐 34歲男大愛造福3人

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」昨揭牌，院長馬惠明（左）獻花致意上月完成器捐手術的蒲姓男子胞兄（右）。記者陳雅玲／攝影
雲林過往器官捐贈須轉送外縣市摘除器官，不少家屬作罷，台大醫院雲林分院今年迎來心臟移植專家王植賢副院長到任，上月完成雲林首例器捐，34歲蒲姓男子完成肝臟、角膜摘除手術，造福3名等待捐贈的患者。

蒲姓男子因自發性顱內出血併腦疝脫，造成腦幹功能喪失，腎臟、心臟衰竭又遲等不到器官捐贈。蒲男胞兄說，當台大雲林分院建議讓弟弟器捐時，母親、祖母都難以接受，花了許多時間跟家人溝通，甚至擲筊問家中供奉的神明，神明也認可器官捐贈可以幫弟弟行善積德，家人決定展現大愛，讓弟弟的生命以另一方式延續。

蒲男胞兄也說，器捐過程中，母親表達希望他最後能以熟悉的光頭模樣離去，醫療團隊也回應心願，當看到醫療團隊將弟弟從開刀房推出來的時候，心裡面真的很感動，「看到弟弟的容貌比生前更加安祥、更加帥氣，我們心中沒有遺憾」，非常感謝醫療團隊的用心陪伴。

院方昨揭牌「器官移植醫學中心」，蒲男胞兄也簽下器官捐贈同意卡，場面溫馨，包括副縣長謝淑亞、台大副校長張上淳等人都出席。

台大雲林分院長馬惠明說，在肝臟移植權威胡瑞恒特聘教授、心臟移植專家王植賢副院長加入團隊後，器官移植醫學中心終於在今年揭牌，完成當初承諾的5大中心最後一塊拼圖，讓捐贈者能夠落葉歸根，減少家屬的遺憾，下一階段的目標是讓受贈者能夠在地接受捐贈。

