台南「晴空藝術節」國慶連3天登場
台南水交社文化園區年度盛事「晴空藝術節」雙十國慶連假登場，今年融合藝術、表演、親子體驗與文化導覽等，推出晴空大遊行等活動，市府說，這次也推出一系列雷虎小組主題商品，盼文化不再只是回憶，而是生活的一部分。
台南副市長葉澤山說，水交社文化園區2019年完成修復啟用，是台南極具歷史意義的文化基地，保留完整的日式宿舍群更被譽為全台最美眷村，每年透過舉辦晴空藝術節將軍事記憶與藝術創意結合，讓遊客在歡慶國慶的同時，更認識台南的文化底蘊與歷史價值。
文化局表示，水交社文化園區也被稱為「雷虎的故鄉」，是見證空軍歷史的重要場域，適逢雙十國慶連假將至，今年晴空藝術節特別融入親子互動與創意展演外，也推出一系列雷虎小組主題商品，像是空軍帽、臂章、運動毛巾等。
文化局說明，晴空藝術節明天起至12日一連3天舉行，首日舉辦萬眾矚目的「晴空大遊行」，邀請在地學校及空軍官校、空軍技術學院樂旗隊等團隊輪番演出，活動期間推出親子飛行服與小小波麗士體驗、彩繪大地、行動圖書車說故事、水交社文化走讀等，精彩可期。
