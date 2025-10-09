聽新聞
0:00 / 0:00

台南「晴空藝術節」國慶連3天登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南水交社文化園區在雙十國慶連假舉行「晴空藝術節」，活動期間推出親子飛行服與小小波麗士體驗。記者萬于甄／攝影
台南水交社文化園區在雙十國慶連假舉行「晴空藝術節」，活動期間推出親子飛行服與小小波麗士體驗。記者萬于甄／攝影

台南水交社文化園區年度盛事「晴空藝術節」雙十國慶連假登場，今年融合藝術、表演、親子體驗與文化導覽等，推出晴空大遊行等活動，市府說，這次也推出一系列雷虎小組主題商品，盼文化不再只是回憶，而是生活的一部分。

台南副市長葉澤山說，水交社文化園區2019年完成修復啟用，是台南極具歷史意義的文化基地，保留完整的日式宿舍群更被譽為全台最美眷村，每年透過舉辦晴空藝術節將軍事記憶與藝術創意結合，讓遊客在歡慶國慶的同時，更認識台南的文化底蘊與歷史價值。

文化局表示，水交社文化園區也被稱為「雷虎的故鄉」，是見證空軍歷史的重要場域，適逢雙十國慶連假將至，今年晴空藝術節特別融入親子互動與創意展演外，也推出一系列雷虎小組主題商品，像是空軍帽、臂章、運動毛巾等。

文化局說明，晴空藝術節明天起至12日一連3天舉行，首日舉辦萬眾矚目的「晴空大遊行」，邀請在地學校及空軍官校、空軍技術學院樂旗隊等團隊輪番演出，活動期間推出親子飛行服與小小波麗士體驗、彩繪大地、行動圖書車說故事、水交社文化走讀等，精彩可期。

「晴空藝術節」活動期間也推出一系列雷虎小組主題商品。記者萬于甄／攝影
「晴空藝術節」活動期間也推出一系列雷虎小組主題商品。記者萬于甄／攝影

國慶 連假 空軍 親子 台南

延伸閱讀

國慶連假天天免費看電影 宜蘭國際綠色影展連3日戶外特映送贈品

國慶看101煙火注意！北捷備戰疏運 往象山適時過站不停

台南晴空藝術節大遊行 國慶雙十連假水交社文化園區登場

二大森林遊樂區國慶連假門票半價 大雪山、八仙山各有美景

相關新聞

台南「晴空藝術節」國慶連3天登場

台南水交社文化園區年度盛事「晴空藝術節」國慶雙十連假登場，今年融合藝術、表演、親子體驗與文化導覽等，推出晴空大遊行等活動...

雲林首例器捐 34歲男大愛造福3人

雲林過往器官捐贈須轉送外縣市摘除器官，不少家屬作罷，台大醫院雲林分院今年迎來心臟移植專家王植賢副院長到任，上月完成雲林首...

議會曾提普發現金 黃偉哲允研議…台南市府今給這個「答案」

台南市議會第4屆第9次臨時會期間，民進黨團提案將台南超收的稅額及罰款，以普發現金的方式給市民，國民黨團也附和，並建議普發...

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

立委陳冠廷今天在立法院交通委員會質詢時，向交通部長陳世凱爭取嘉義縣大林段鐵路高架化，要求交通部把握雲林斗六鐵路高架化可行...

台南晴空藝術節大遊行 國慶雙十連假水交社文化園區登場

台南水交社文化園區年度盛事晴空藝術節國慶雙十連假登場，融合藝術、表演、親子體驗與文化導覽等，推出晴空大遊行、親子飛行服、...

台南一中學生加入台南鏟子超人隊赴花蓮救災 市府公開嘉勉

台南市丹娜絲颱風災後復原進入穩定階段，市府秘書長尤天厚表示，雖部分修繕仍在進行，但生活秩序已逐步回復。慰助金核發逾12億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。