議會曾提普發現金 黃偉哲允研議…台南市府今給這個「答案」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照
台南市議會第4屆第9次臨時會期間，民進黨團提案將台南超收的稅額及罰款，以普發現金的方式給市民，國民黨團也附和，並建議普發現金1千元，市長黃偉哲認為市府財政有困難，但承諾會進行研議。

南市府指出，經審慎評估，目前並無普發現金的財務條件。台南仍有公共債務444億元、歲入歲出短絀250億元，即使動用地方稅與罰鍰增加的12.9億元，也僅能讓186萬市民每人分得約695元，還需負擔約6千萬元的行政成本，顯非合理做法。

南市府說明，修法後115年度統籌分配稅款明顯失衡：台北市自697億暴增至1113億元、增加416億元最多；新竹市由83億增至293億元、增幅高達253.3%；台南市僅增加164億元，由322億增至485億元，增幅僅54%，且總補助金額看似增加，實則減少37億元，對台南而言極度不公。

針對新竹市與台北市宣布明年普發現金5000元，台南市政府指出，這正凸顯藍白胡亂修改財政收支劃分法所造成的結構性問題，即「富者越富、窮者更窮」。財源豐厚的縣市「有錢就是任性」，任意加碼發錢；財政相對吃緊的縣市則有強烈剝奪感！呼籲各界正視財劃法修法造成的嚴重失衡問題。

南市政府強調，即便財劃法對台南不公，仍會持續秉持務實原則、撙節支出，把錢花在刀口上!對於社會福利支出、老人及幼兒的照護、基礎公共建設與治水防洪工程仍會持續進行，並視財務能力適時推出更多精準且有感的福利措施，照顧真正需要的族群。

