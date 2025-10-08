南市助業者風災後復養 虱目魚價高峰回落趨穩

快訊

中央社／ 台南8日電

丹娜絲風災造成台南虱目魚養殖產業受影響，市場供給量減少；台南市府農業局今天表示，經協助受災戶復養及加強輔導產銷，虱目魚價格已從高峰回落，市場漸趨穩。

台南市政府農業局人員告訴中央社記者，先前受風災影響，虱目魚產量減少，需求大於供給，導致價格上漲，根據財團法人台灣養殖漁業發展基金會統計資料，虱目魚本期（10月行情）平均價格為每公斤新台幣88.5元，較前期90.5元下跌2元，跌幅2.2%，顯示價格已自夏季高點明顯回穩。

農業局指出，依農業部漁業統計年報，台南市113年虱目魚養殖面積3502公頃，較112年增加211公頃，增幅6.4%；另外，113年虱目魚產值22億9067萬元，則較112年增加3936萬元，數字顯示推行漁電共生對虱目魚產業影響不大。

農業局表示，每年虱目魚養殖面積增減不定，氣候及價格等因素都可能造成飼養面積增減，虱目魚價格變動受季節性、氣候因素影響，漲跌屬市場自然調整，先前因丹娜絲風災導致魚塭停電、魚隻死亡率上升，供給量減少，價格自然上揚。

農業局說明，市府配合中央政策，災後迅速核定農損救助，協助受災漁戶復養；另外，透過冷鏈運銷、品牌行銷與地產地銷活動，穩定供應並減緩中盤價波動，市場價格漸趨穩。

虱目魚 台南

垃圾車裡驚見辦公神器印表機 環保局：分類錯誤恐受罰

垃圾車每天收的東西五花八門，但這次連「辦公神器」都來湊熱鬧！嘉義縣環保局近期進行「垃圾車跟車稽查」時，竟在一輛垃圾車上發...

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

立委陳冠廷今天在立法院交通委員會質詢時，向交通部長陳世凱爭取嘉義縣大林段鐵路高架化，要求交通部把握雲林斗六鐵路高架化可行...

台南晴空藝術節大遊行 國慶雙十連假水交社文化園區登場

台南水交社文化園區年度盛事晴空藝術節國慶雙十連假登場，融合藝術、表演、親子體驗與文化導覽等，推出晴空大遊行、親子飛行服、...

台南一中學生加入台南鏟子超人隊赴花蓮救災 市府公開嘉勉

台南市丹娜絲颱風災後復原進入穩定階段，市府秘書長尤天厚表示，雖部分修繕仍在進行，但生活秩序已逐步回復。慰助金核發逾12億...

飛手注意！台南市無人機空域有272處禁止、限制航區

台南市無人機空域採「原則開放，例外禁止」方式管理，交通局呼籲請飛友飛行前確認空域限制，並遵守「5要5不要」操作限制原則。

花蓮洪災嘉義人愛心源源不斷 文財殿加碼慰問金總援助突破1324萬元

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪災造成嚴重災情，嘉義人愛心源源不絕。嘉義市文財殿附屬文通慈善會組成專車救援隊，昨天啟程抵達花蓮災區，...

