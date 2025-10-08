南市助業者風災後復養 虱目魚價高峰回落趨穩

丹娜絲風災造成台南虱目魚養殖產業受影響，市場供給量減少；台南市府農業局今天表示，經協助受災戶復養及加強輔導產銷，虱目魚價格已從高峰回落，市場漸趨穩。

台南市政府農業局人員告訴中央社記者，先前受風災影響，虱目魚產量減少，需求大於供給，導致價格上漲，根據財團法人台灣養殖漁業發展基金會統計資料，虱目魚本期（10月行情）平均價格為每公斤新台幣88.5元，較前期90.5元下跌2元，跌幅2.2%，顯示價格已自夏季高點明顯回穩。

農業局指出，依農業部漁業統計年報，台南市113年虱目魚養殖面積3502公頃，較112年增加211公頃，增幅6.4%；另外，113年虱目魚產值22億9067萬元，則較112年增加3936萬元，數字顯示推行漁電共生對虱目魚產業影響不大。

農業局表示，每年虱目魚養殖面積增減不定，氣候及價格等因素都可能造成飼養面積增減，虱目魚價格變動受季節性、氣候因素影響，漲跌屬市場自然調整，先前因丹娜絲風災導致魚塭停電、魚隻死亡率上升，供給量減少，價格自然上揚。

農業局說明，市府配合中央政策，災後迅速核定農損救助，協助受災漁戶復養；另外，透過冷鏈運銷、品牌行銷與地產地銷活動，穩定供應並減緩中盤價波動，市場價格漸趨穩。