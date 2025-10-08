南市府與中央單位合作 加速改善急水溪淤積

快訊

中央社／ 台南8日電

近期急水溪及其上游白水溪清淤議題引起各界關注，台南市政府指出，除中央辦理清淤，市府已擴大與中央單位合作，建立白河水庫及白水溪疏濬平台，加速改善急水溪淤積問題。

台南市政府水利局人員今天告訴中央社記者，急水溪為中央管河川，地方如有疏濬需求均立即反映到中央，執行河川疏濬改善淤積，因急水溪私有土地比率非常高，中央已擬訂3年用地取得計畫，並同步分期辦理清淤，統計今年急水溪已疏濬44.66萬立方公尺，疏濬進度超前。

水利局表示，急水溪上游白水溪因河道蜿蜒、坡降平緩、流速緩慢容易造成河道淤積，白河水庫完成防淤排砂工程後加劇影響，中央每年雖有進行土方清淤仍緩不濟急。

水利局指出，今年8月邀集經濟部水利署第五河川分署、南區水資源分署與農業部農田水利署嘉南管理處共商，決議共同建立「白河水庫及白水溪疏濬土方去化平台」，加強白水溪淤積及白河水庫排砂作業優化對策。

水利局指出，現階段由第五河川分署針對白水溪淤積嚴重河段辦理現勘確認，規劃緊急清淤方案，同步加速用地取得作業，分年分期疏濬，並將於115年啟動急水溪水系整體治理計畫檢討；白水溪上游白河水庫部分，由農田水利署嘉南管理處評估水力排砂時機點，減少下游河川淤積。

水利局指出，針對疏濬土方去化部分，則由水利署第五河川分署提供土方堆置地點、標售情形及民眾取用資訊，並於正式公告後由市府協助宣導民眾妥善利用，促進土方利用循環，希望藉由上中下游多管齊下分工合作模式，加速改善急水溪淤積問題。

