台南公園違規騎車罰單拖7個月才收到 工務局承認有疏失

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南公園禁止機車進入，但許多民眾都騎機車進入。聯合報系資料照
台南市公園禁止機車進入，市議員蔡筱薇今在議會指出，市府工務局公園管理科近期多起違規裁罰案件出現嚴重延宕，去年罰單至今年中才發文通知，最長的拖了7個多月，行政效率低落到令人難以接受；工務局坦言有疏失，已加派人員最慢一個半月要完成處理。

台南市公園禁行機車，違者開罰1200元，其中台南公園常見違規騎車行為，經民眾陳情後，市府設有科技執法也有民眾檢舉，但蔡筱薇指出，有民眾陳情違規日期分別為去年12月6日與去年11月28日的案件，卻分別要到今年7月15日、今年6月30日才發文通知，從違規到開罰整整拖了7個多月。

她痛批這樣的行政延宕早已不是個案，近日接到許多陳情反映「通知太晚」、「資料搞不清楚」的情況屢見不鮮，究竟是工務局人力不足、流程太繁瑣，還是文書系統出了問題？

她指出，罰單拖延發出造成民眾實際困擾，不少市民收到通知時早已忘記當時狀況，甚至有人已經搬家、車輛轉讓，導致收不到通知或無從申辯，市民違規要負責，但政府行政疏失也要負責。

蔡筱薇要求工務局盡速檢討內部流程，提出縮短處理時限的具體改善方案，若真因人力或系統問題導致延誤，也應明確說明何時補強，市府執法要讓人信服，而不是製造更多抱怨與不信任。

工務局長陳世仁表示，針對民眾反映公園內機車違停開單後，罰單延宕寄發達七個月的情形，經檢討確認是人員作業疏失所致。局方已立即改善，增派一組同仁專責後續寄發作業，未來將要求所有罰單在一至一個半月內完成通知，避免再出現延誤。

陳世仁強調，執法目的並非以處罰為主，而是維護公園安全與行人權益，提醒民眾不得騎乘或停放機車進入公園。他也指出，依相關法令，罰則仍具追溯效力，但工務局不鼓勵長期積案，未來將持續強化宣導與巡查，確保公園空間安全、有序。

台南市議員蔡筱薇質詢工務局長陳世仁，指民眾陳情裁罰單延宕7個月，痛批行政效率嚴重不足。圖／蔡筱薇提供
