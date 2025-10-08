鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委陳冠廷在立法院交通委員會質詢時，向交通部長陳世凱爭取嘉義縣大林段鐵路高架化。圖／立委陳冠廷服務處提供
立委陳冠廷在立法院交通委員會質詢時，向交通部長陳世凱爭取嘉義縣大林段鐵路高架化。圖／立委陳冠廷服務處提供

立委陳冠廷今天在立法院交通委員會質詢時，向交通部長陳世凱爭取嘉義縣大林段鐵路高架化，要求交通部把握雲林斗六鐵路高架化可行性評估的時機，將大林段一併納入規畫，避免未來鐵路運行「上上下下」的不合理設計，為嘉義爭取交通平權。陳世凱表示，規畫要由地方政府提出，交通部將提供協助。

陳冠廷表示，目前雲林斗六市區鐵路高架化案正在交通部進行可行性研究審查，而嘉義的民雄段高架化工程也已動工。然而，位於兩者之間的大林段若維持平面鐵路，將形成嚴重的斷點。「如果斗六通過高架化，火車要先在斗六爬坡上去，到大林又下來，然後到了民雄又上去，這樣上上下下的設計，不僅造成車輛長期耗損，更不符合運行效率與城市發展的連續性。」

他強調，大林段鐵路高架化不僅能解決交通瓶頸，更能為地方帶來巨大的發展契機。高架化後，原本被鐵路切割的市區將得以縫合，促進兩側均衡發展。釋放出的地面空間可進行整體都市規畫，無論是闢建公園綠地、增設停車空間、規畫商業設施或自行車道，都能大幅提升土地利用價值，為大林注入新的發展動能。

陳冠廷指出，大林位於雲嘉交界，是嘉義縣的北方門戶，如果能配合斗六一併規畫高架化，不僅可以發揮整體效益，也能避免未來重複施工的困擾。現在正是最佳時機，應該前瞻性地將大林段納入整體評估，讓嘉義的交通建設更加完整。

對此，交通部長陳世凱回應，大林段的規畫需由地方政府提出，交通部將提供協助。陳冠廷則要求交通部密切關注雲林斗六的審查進度，以利推動大林段的連動規畫。

陳冠廷表示，交通建設是實現區域均衡發展的基礎，大林段不應成為嘉義交通現代化的缺口。他將持續在國會為嘉義爭取應有的交通平權，推動大林段鐵路高架化，讓整個嘉義的鐵路運輸系統更加完善，為地方創造更大的發展空間。

