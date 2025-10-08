土地找尋不易 台南北區中樓里長照服務據點今動土開工
台灣逐漸邁入高齡化社會，長照需求服務益發增加，台南北區中樓里長照創新整合型服務據點歷經多方協助，今在市長黃偉哲見證下總算順利開工動土，將結合長照機構與里活動中心2大功能，預計2027年竣工。
黃偉哲今致詞時說，該項工程推動相當不容易，最大的問題是找到合適的土地，因此過程中經歷許多溝通協調與努力，總算讓北區中樓里長照創新整合型服務據點成功落腳，事情圓滿，相信該據點完工後可望成為社區交流與互助的重要據點。
衛生局表示，該據點為4層樓建物，1樓規畫為社區共融空間，2至3樓則可容納90人的小規模多機能服務區，4樓設置18人失智症團體家屋，預計在2027年竣工；完工後將提供日間照顧、居家服務與夜間喘息等多元長照服務。
衛生局也提到，目前全市共有148家社區長照機構，其中包含28家小規模多機能服務機構，可服務約6130位長者，另設有2家失智症團體家屋，可照護36位失智長者，後續將持續擴充社區式長照據點，讓長者能在熟悉的社區安心生活，同時減輕家庭照顧者的負擔。
