台南晴空藝術節大遊行 國慶雙十連假水交社文化園區登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
水交社文化園區也被稱為是「雷虎的故鄉」，文化局在國慶雙十連假舉行「2025晴空藝術節」，希望透過活動讓更多人認識台南、體驗軍事與人文交織的故事。記者萬于甄／攝影
台南水交社文化園區年度盛事晴空藝術節國慶雙十連假登場，融合藝術、表演、親子體驗與文化導覽等，推出晴空大遊行、親子飛行服、小小波麗士體驗及美食文創市集等，繽紛多元，副市長葉澤山今天邀請市民把握雙十連假，走進水交社感受充滿活力的藝文嘉年華。

葉澤山表示，水交社文化園區2019年完成修復啟用，是台南極具歷史意義的文化基地，保留完整的日式宿舍群更被譽為全台最美眷村，每年透過舉辦晴空藝術節將軍事記憶與藝術創意結合，讓遊客在歡慶國慶的同時，能更認識台南的文化底蘊與歷史價值。

文化局表示，水交社文化園區也被稱為是「雷虎的故鄉」，見證空軍歷史的重要場域，適逢雙十國慶連假即將來臨，今年晴空藝術節特別融入親子互動與創意展演外，也推出一系列雷虎小組主題商品，像是空軍帽、臂章、運動毛巾等，盼文化不再只是回憶，而是生活的一部分。

文化局說明，晴空藝術節10日起至12日一連3天舉行，首日舉辦萬眾矚目的「晴空大遊行」，邀請在地學校及空軍官校、空軍技術學院樂旗隊等團隊輪番演出，活動期間推出親子飛行服與小小波麗士體驗、彩繪大地、行動圖書車說故事及水交社文化走讀等，精彩可期。

今年也規畫晴空市集，結合文創、手作、美食與街頭藝人表演，同時由永康復興社區提供眷村彩繪牛奶罐燈籠妝點園區，歡迎遊客可趁國慶連假前往水交社文化園區，為中華民國慶生，同時享受藝文、美食與感動交織的假期時光。

今年晴空藝術節從10日起至12日一連3天舉行，首日舉辦萬眾矚目的「晴空大遊行」外，活動期間也推出親子飛行服與小小波麗士體驗，讓親子一起同樂。記者萬于甄／攝影
台南水交社文化園區年度盛事「2025晴空藝術節」將在國慶雙十連假登場，今年融合藝術、表演、親子體驗與文化導覽等，繽紛多元，副市長葉澤山（前排右六）今出席記者會，邀請市民把握雙十連假，走進水交社感受充滿活力的藝文嘉年華。記者萬于甄／攝影
水交社文化園區也被稱為是「雷虎的故鄉」，見證空軍歷史的重要場域，適逢雙十國慶連假即將來臨，今年晴空藝術節特別融入親子互動與創意展演外，文化局也推出一系列雷虎小組主題商品。記者萬于甄／攝影
國慶 空軍官校 親子

