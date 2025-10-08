台南一中學生加入台南鏟子超人隊赴花蓮救災 市府公開嘉勉
台南市丹娜絲颱風災後復原進入穩定階段，市府秘書長尤天厚表示，雖部分修繕仍在進行，但生活秩序已逐步回復。慰助金核發逾12億元，媒合修繕簽約1015件，已完成861件，施工中113件，尚有4戶待簽約，呼籲民眾善用資源加速復原。
會中播放中秋節連假台南「鏟子超人」前往花蓮救災影片，尤天厚代表市長黃偉哲，特別感謝「鏟子超人」前往花蓮救災，並向花蓮喊話加油。他也嘉獎台南一中學生踴躍參與救災，認為展現無私奉獻精神與生命教育意義，彰顯跨城市團結與同島一命的使命感。
台南在丹娜絲風災期間接受來自全國各地的關懷與協助，尤天厚強調，市府希望將溫暖持續傳承下去，包括民政、消防、工務、環保、社會與水利等多個局處均派員前往花蓮協助災後復原工作，消防局預計於10月10日國慶日當天，再度派員支援搜索任務，展現跨縣市互助力量，盼望受災地區居民能早日重建家園。
民政局指出，慰助金核撥率達100%，並優先協助弱勢戶即時發放，守護市民生活保障；工務局推動「受災民宅修繕媒合計畫」，登記3653戶已完成現勘，359戶弱勢住戶獲全額補助，247戶已修繕完成。另推動拆除補助與上工津貼，最高可補助3萬元，鼓勵廠商投入重建。
農業局則表示，農損救助申請逾2.2萬件，中央已核定逾1.1萬件，復原與輔導預算達10.26億元。溫室修繕媒合率100%，協助543位農民清除432公噸廢棄物，農膜、火鶴花與漁業廢棄物清運作業亦持續進行中。市府展現全力重建決心，協助災民重返生活與生產。
