快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

飛手注意！台南市無人機空域有272處禁止、限制航區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市無人機空域採「原則開放，例外禁止」方式管理，交通局呼籲請飛友飛行前確認空域限制，並遵守「5要5不要」操作限制原則。圖／台南市交通局提供
台南市無人機空域採「原則開放，例外禁止」方式管理，交通局呼籲請飛友飛行前確認空域限制，並遵守「5要5不要」操作限制原則。圖／台南市交通局提供

台南市無人機空域採「原則開放，例外禁止」方式管理，交通局呼籲請飛友飛行前確認空域限制，並遵守「5要5不要」操作限制原則。

交通局長王銘德說，台南市配合民航局定期滾動修正公告場域，目前全市遙控無人機禁止或限制飛航活動區域共計272處，請無人機飛友多加注意。飛友於飛航前可上民航局遙控無人機資訊系統、利用民航局無人機行動服務APP（Drone Map）查詢，交通局網站（交通服務／交通管制／交通管制及道路施工資訊／無人機管制）亦可查詢空域。

交通局提醒，飛航時請遵守民航法、遙控無人機管理規則，謹記「5要5不要」操作限制，「5要」要在白天飛行、要在視距範圍內操作、要低於400呎（英呎）活動、要隨時監視遙控無人機的飛航及其周遭狀況、要遵守管理規則之操作限制。

依民航法規定，未依規定領有操作證、未投保或未足額投保責任保險飛航無人機，處6萬至30萬元罰鍰。另未依規定辦理無人機註冊或標明註冊號碼、未依各縣市政府公告之禁限航區操作、違反飛航活動應遵守之規定，處3萬至15萬元罰鍰。請各位玩家，務必遵守民航法等相關規範，以免違規受罰。更多資訊請至民航局網站「無人機專區」查詢，或至遙控無人機資訊系統查詢。

民航局 交通管制 網站 無人機

延伸閱讀

重陽新潮流！北市「家電維修、無人機學堂」 銀髮男學員暴增

台北101國慶煙火加無人機展演 交通管制措施看這裡

銘旺科技強攻東協…無人機再度傳捷報！台菲共建AI無人系統基地 年內交付啟動、明年擴產就位

中秋節後共軍聯合戰備警巡 26共機7共艦出海擾台

相關新聞

垃圾車裡驚見辦公神器印表機 環保局：分類錯誤恐受罰

垃圾車每天收的東西五花八門，但這次連「辦公神器」都來湊熱鬧！嘉義縣環保局近期進行「垃圾車跟車稽查」時，竟在一輛垃圾車上發...

台南一中學生加入台南鏟子超人隊赴花蓮救災 市府公開嘉勉

台南市丹娜絲颱風災後復原進入穩定階段，市府秘書長尤天厚表示，雖部分修繕仍在進行，但生活秩序已逐步回復。慰助金核發逾12億...

飛手注意！台南市無人機空域有272處禁止、限制航區

台南市無人機空域採「原則開放，例外禁止」方式管理，交通局呼籲請飛友飛行前確認空域限制，並遵守「5要5不要」操作限制原則。

花蓮洪災嘉義人愛心源源不斷 文財殿加碼慰問金總援助突破1324萬元

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪災造成嚴重災情，嘉義人愛心源源不絕。嘉義市文財殿附屬文通慈善會組成專車救援隊，昨天啟程抵達花蓮災區，...

嘉義市機車左轉規定引熱議 依路況原則開放、例外禁止

嘉義市警方近年持續透過交通事故構圖分析，研判事故熱點與肇事原因，並於市區設置1 5處科技執法設備，加強取締不良駕駛行為。...

國慶連假嘉義市訂房率逾5成 光織影舞、搖滾音樂祭吸客

中秋連假剛結束，後天起迎來國慶3天連假，阿里山腳下的嘉義市觀光旅遊熱度升溫。交通部觀光署統計，嘉義市飯店旅宿國慶連假期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。