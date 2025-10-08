飛手注意！台南市無人機空域有272處禁止、限制航區

台南市無人機空域採「原則開放，例外禁止」方式管理，交通局呼籲請飛友飛行前確認空域限制，並遵守「5要5不要」操作限制原則。

交通局長王銘德說，台南市配合民航局定期滾動修正公告場域，目前全市遙控無人機禁止或限制飛航活動區域共計272處，請無人機飛友多加注意。飛友於飛航前可上民航局遙控無人機資訊系統、利用民航局無人機行動服務APP（Drone Map）查詢，交通局網站（交通服務／交通管制／交通管制及道路施工資訊／無人機管制）亦可查詢空域。

交通局提醒，飛航時請遵守民航法、遙控無人機管理規則，謹記「5要5不要」操作限制，「5要」要在白天飛行、要在視距範圍內操作、要低於400呎（英呎）活動、要隨時監視遙控無人機的飛航及其周遭狀況、要遵守管理規則之操作限制。

依民航法規定，未依規定領有操作證、未投保或未足額投保責任保險飛航無人機，處6萬至30萬元罰鍰。另未依規定辦理無人機註冊或標明註冊號碼、未依各縣市政府公告之禁限航區操作、違反飛航活動應遵守之規定，處3萬至15萬元罰鍰。請各位玩家，務必遵守民航法等相關規範，以免違規受罰。更多資訊請至民航局網站「無人機專區」查詢，或至遙控無人機資訊系統查詢。