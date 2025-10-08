垃圾車裡驚見辦公神器印表機 環保局：分類錯誤恐受罰

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣環保局稽查退運與違規案件下降，但部分民眾仍需加強回收觀念，環保局發現竟有印表機被直送垃圾車。圖／嘉義縣政府提供
垃圾車每天收的東西五花八門，但這次連「辦公神器」都來湊熱鬧！嘉義縣環保局近期進行「垃圾車跟車稽查」時，竟在一輛垃圾車上發現一整台完好的印表機，被民眾當作一般垃圾直接丟棄，讓稽查人員當場傻眼，也成了現場最離奇的一幕。

環保局指出，這台「不速之客」是在例行檢查退運車輛時發現的。原本以為只是回收物混雜太多，沒想到一掀開袋子，裡面赫然是一整台印表機！由於印表機屬於資源回收物，應該交給清潔隊或送至回收點，混進垃圾車不僅影響清運作業，還可能「卡車卡料」，造成清運程序大當機。

近年來嘉義縣垃圾分類表現正逐漸進步；環保局統計，今年5月時，還有7個公所因分類不良遭退運、9個公所有違規紀錄；到了9月，退運公所已降到2個，違規紀錄也減為6個。像大林鎮與番路鄉就連2次都「零違規」，表現堪稱模範生；水上鄉與中埔鄉也在短時間內大幅改善，進步明顯。不過太保市與義竹鄉則2度「踩線」，仍有加強空間。

從違規內容來看，最常見的分類錯誤是紙容器（例如飲料紙杯、紙餐盒），其次是塑膠容器與鐵鋁罐，看似日常的小東西，其實最容易被大家忽略。這回印表機事件，更像是提醒大家「別把大型家電當一般垃圾丟啊！」

環保局長張輝川苦笑表示，垃圾分類雖已進步許多，但還是有民眾「懶得分、搞不清」而亂丟。他強調，依《廢棄物清理法》及相關規定，未確實分類者，最高可處6000元罰鍰。「印表機這種大型回收物，其實清潔隊都有專門收，只要多一個動作，就能避免不必要的麻煩。」

環保局提醒，除了印表機，像電視、冰箱、洗衣機、電腦等大型家電，也都有資源回收管道。民眾可利用各鄉鎮清潔隊的預約回收服務，或將物品送至指定回收點，千萬別讓垃圾車變成「搬家公司」！

嘉義縣環保局稽查退運與違規案件下降，部分民眾仍需加強回收觀念。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局稽查退運與違規案件下降，部分民眾仍需加強回收觀念，苦了清潔人員。圖／嘉義縣政府提供
丟垃圾像搬家！嘉義縣環保局發現有整台印表機被直送垃圾車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局加強跟車稽查，籲民眾別當分類懶人。圖／嘉義縣政府提供
