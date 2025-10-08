國慶連假必玩！七股鹽山「泡泡派對」10月11日、12日登場

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
七股鹽山將於10月11日、12日舉辦「泡泡派對」，邀請專業團隊帶來四場互動秀。照片／台鹽提供
七股鹽山將於10月11日、12日舉辦「泡泡派對」，邀請專業團隊帶來四場互動秀。照片／台鹽提供

國慶連假期間，七股鹽山將化身繽紛的夢幻世界！10月11日、12日下午登場的「泡泡派對」，邀請專業團隊帶來四場互動秀，包括能將人整個包圍的「超級大泡泡」，以及在空中蜿蜒舞動、長達數公尺的「泡泡長龍」等亮點，為現場帶來驚呼與歡笑。

同時，只要於台塩生技門市消費滿99元，還可兌換體驗券，化身魔法師親手操作道具。伴隨陽光與微風，晶瑩光影變幻萬千，七股鹽山將上演「流動的視覺盛宴」，為大小朋友創造難忘的國慶假期。

表演者將以巧妙手法變化出各式奇趣造型，邀請大小朋友參與互動，打造沉浸式的觀賞氛圍。巨大泡泡可將人包裹其中，引來全場驚呼；時而又化為漫天飛舞的「雪」或「雨」，讓孩子們忍不住伸手捕捉，笑聲不斷。視覺張力十足的「泡泡雲」、或變身逗趣的「帽子」戴在頭上，都成為家長爭相拍照的焦點。每日下午2點30分、4點10分各一場演出，每場約30分鐘，現場精彩可期，邀請民眾把握觀賞機會。

除了互動秀，園區也規劃限量「泡泡體驗」。凡於園區台塩生技門市消費滿99元，即可憑發票兌換一張體驗券，單筆發票限換兩張，每場次限量100組。大小朋友拿到專屬道具後，可盡情揮灑創意，親手創造出獨一無二的泡泡；憑手章購買諾鹽罐、彩繪DIY商品還可折抵10元，為親子互動更添樂趣。

臺鹽公司表示，台南七股鹽場曾是全台最大的曬鹽場，更被日媒譽為「台灣磁場最乾淨之地」，向為南部旅遊的必訪景點。此次為國慶連假特別規劃「奇幻泡泡派對」，遊客可欣賞壯闊鹽山的獨特地景、專業演出與親子體驗，享受不同以往的假期氛圍。

國慶 親子 生技

