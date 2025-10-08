花蓮洪災嘉義人愛心源源不斷 文財殿加碼慰問金總援助突破1324萬元

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪災造成嚴重災情，嘉義人愛心源源不絕。嘉義市文財殿附屬文通慈善會組成專車救援隊，昨天啟程抵達花蓮災區，啟動為期3天大規模慰問金發放行動，現場人潮踴躍、部分村落物資需求超出預期，文財殿主委吳憲育臨時召開線上會議，經委員會全體委員決議，加碼提領264萬元，再增加400戶份額，同樣每戶6600元。

文財殿此次動員投入總經費達新台幣1324萬元，援助重災區5個村、共2436戶受災家庭。第一階段已備妥1990戶的慰問金，每戶發放6600元，現場領取踴躍，領取率超過9成。文通慈善會會長魏任伶親率委員與顧問趕赴花蓮，將追加慰問金緊急送抵災區，優先支援大平村的發放窗口與物資需求。魏任伶表示。「臨時加碼的目的，就是不讓任何需要的家庭在窗口撲空，讓慰問金成為他們度過難關的及時支持。」

文財店此次發放名冊由地方政府及村長提供，現場透過名冊核對身份，並設置「後補」與「補發」名單，確保實領即時、避免重複。發放現場秩序良好，受災民眾紛紛表達感謝之意。「嘉義人遠從西部到花蓮，對我們來說是很大的鼓舞」，災民表示，經歷洪災後，在家園清理告一段落之際，又見到來自各地的愛心接力，讓他們重燃希望。