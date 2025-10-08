快訊

嘉義市機車左轉規定引熱議 依路況原則開放、例外禁止

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
近日有網友在在地臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼出照片，指出嘉市唯一允許機車直接左轉的路段，並呼籲市府能開放更多路口讓機車不必兩段式左轉。貼文一出引發熱烈討論。圖／讀者提供
近日有網友在在地臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼出照片，指出嘉市唯一允許機車直接左轉的路段，並呼籲市府能開放更多路口讓機車不必兩段式左轉。貼文一出引發熱烈討論。圖／讀者提供

嘉義市警方近年持續透過交通事故構圖分析，研判事故熱點與肇事原因，並於市區設置1 5處科技執法設備，加強取締不良駕駛行為。其中「機車2段式左轉」成為討論焦點，在地臉書社團則呼籲市府能開放更多路口讓機車不必兩段式左轉，引起熱議。

近日有網友在在地臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼出照片，指出嘉市唯一允許機車直接左轉的路段，並呼籲市府能開放更多路口讓機車不必兩段式左轉。貼文一出引發熱烈討論，不少網友留言認為「雙向雙線道、車流不大的路段」應可開放左轉，方便騎士通行。

對此，嘉市府交通處澄清，網友的說法並不正確。貼圖文地點是小雅路立德街口，不是大雅路，目前嘉義市許多雙向或單向雙車道路段，已依交通量及安全評估，陸續開放機車可直接左轉；只有車流量大、事故頻繁的路段才禁止。例如文化路雖為雙向道，但因車流密集仍列為禁止機車直接左轉。

交通處進一步說明，原則上「同向雙車道可開放左轉、同向三車道或快慢車分隔島路段原則禁止機車直接左轉」，但仍會依據實際車流與事故資料彈性調整。目前市區已有多條低車流的雙線道開放機車左轉。

網路討論出現不同意見。有網友主張「嘉義老人騎士多、反應慢，開放左轉恐增加風險」，主張維持現狀；也有人指出「老人族群最常誤用2段式左轉」，有時甚至「紅燈直接闖進待轉區」，造成安全隱憂。另有網友擔心若全面開放左轉，恐讓「三寶亂竄、事故更頻繁」。

警方指出，依道路交通管理處罰條例，機慢車若未依標誌、標線規定採取2段式左轉，最高可處1800元罰鍰。目前機車2段式左轉仍是科技執法的主要取締項目之一。警方與交通處呼籲，騎士務必注意各路口標誌與標線，遵守2段式左轉規定，減速慢行、確保安全。未來也會持續依據事故熱區分析與市民建議，滾動檢討開放左轉路段，兼顧交通順暢與用路人安全。

