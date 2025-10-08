國慶連假嘉義市訂房率逾5成 光織影舞、搖滾音樂祭吸客

中秋連假剛結束，後天起迎來國慶3天連假，阿里山腳下的嘉義市觀光旅遊熱度升溫。交通部觀光署統計，嘉義市飯店旅宿國慶連假期間訂房率超過5成，預期人潮將湧入市區各大觀光景點與活動現場。國慶連假期間，2大熱門活動同步登場，分別是秋節開幕的北香湖「光織影舞」與「諸羅搖滾音樂祭」。

諸羅搖滾音樂祭連假周休假日中央廣場熱烈開唱，採免費入場，2天不間斷演出，邀集傻子與白痴、hue、梁河懸及馬來西亞人氣創作歌手「政學」等重磅卡司輪番開唱，並設有質感市集與特色美食，帶來全方位的感官饗宴。為迎接2大活動連假觀光潮，嘉市飯店與民宿業者已完成備戰，火雞肉飯小吃與地方特色小吃店家加強備料。文化路夜市被觀光署評為全台人氣最旺夜市之一，預期將成為遊客必訪熱點。

嘉義市U-Bike在連假期間使用率一向高，因市區範圍集中、移動便利，許多遊客選擇以U-Bike代步，穿梭於景點與夜市之間。觀光業者表示，在光織影舞與搖滾音樂祭雙活動帶動下，加上天氣穩定晴朗，預估國慶連假嘉義市將湧入大量遊客，帶來可觀觀光商機。