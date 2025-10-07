聽新聞
0:00 / 0:00

白河水庫排砂 民控急水溪沿岸受災

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台南白河水庫排砂工程及多年清淤，造成急水溪中下游嚴重淤積。圖為白河二號公園淤積狀況。圖／監督施政聯盟提供
台南白河水庫排砂工程及多年清淤，造成急水溪中下游嚴重淤積。圖為白河二號公園淤積狀況。圖／監督施政聯盟提供

前瞻計畫台南白河水庫排砂、清淤，造成急水溪中下游嚴重淤積，農民與民眾黨立委、環團昨開記者會，控訴今年豪大雨接連來襲，導致沿岸農地、道路淹水，農作及民宅受損，更有丹娜絲風災廢棄物堆在國防部土地，迄今未清除，要求應補償沿岸受災農民與居民損失。

農民張令騰說，台南市急水溪中游地區60年來未見有效疏濬，加上不當清淤，土砂堆置河岸，大水一沖，土砂就淹往農地。白河水庫持續排砂排水，急水溪河床及兩旁農地近10年來淤積加劇逾1公尺，被迫成為免費滯洪池。他憂心再不清淤，急水溪就成「馬太鞍第二」。

張令騰指出，2020年起多次向水利署第五河川分署陳情反映泥沙淤積嚴重，至今都無法提出具體解決方案，並刻意逃避法定賠償責任。

農民陳從恩、吳素蘭也說，在白河區永秀段經營農地逾40年，過去每公頃可收成上百萬元，如今因洪水災害，水淤積農地數月無法排出，4公頃農地只能勉強耕作約3公頃，生計岌岌可危。

台灣水資源保育聯盟理事長暨監督施政聯盟召集人陳椒華說，前瞻計畫用於白河水庫繞庫排砂工程是大錯誤，水利署明知排砂會造成急水溪中下游淤積加劇，卻仍執行該計畫，應該賠償農民及民宅淹水損失。

立委陳昭姿說，影響農田種植，不僅是農民財產問題，更是國人食物來源，攸關很多人生存權和健康權。

對此，經濟部表示，今年將啟動集水區排砂檢討。台南市環保局表示，會極力爭取明年5月就完成清運廢棄物；農業局則說，泥沙淤積的農路會請當地區公所勘災，獲得補助後盡快完成災後復原。

延伸閱讀

影／白河水庫排砂工程不當清淤 農民控急水溪恐成「馬太鞍溪第二」

災後復建牛步…嘉義布袋港淤沙多 漁民出海翻船1人失蹤

花蓮「挖土機超人」救災遭刺傷敗血症亡 醫師認為病程快不尋常

白河水庫排砂釀災 農地成免費滯洪池 農民憂急水溪成馬太鞍溪第二

相關新聞

台南知名景點 神農街有站沒公車

台南是六都唯一無捷運城市，雖積極推動公共運輸及低碳綠色運具政策，每逢假日觀光景點及市區交通仍相當壅塞，但有議員發現，知名...

祭加薪政策、調整路線 南市府盼解司機人力荒

台南市公車駕駛員編制員額440人，長期維持約1成缺口，目前約400人，雖陸續有新血加入，不少駕駛員也轉職、屆齡退休，人力...

漁船翻覆1人失蹤！嘉義布袋港清淤慢 漁民怒批罔顧人命

嘉義縣布袋鎮南北堤長期受淤沙困擾，丹娜絲颱風時又湧入大量淤沙，1艘漁船近期疑因此在布袋外海翻覆，有1人下落不明，漁民怒批...

白河水庫排砂 民控急水溪沿岸受災

前瞻計畫台南白河水庫排砂、清淤，造成急水溪中下游嚴重淤積，農民與民眾黨立委、環團昨開記者會，控訴今年豪大雨接連來襲，導致...

雲林東勢鄉昌南公墓遷葬整地 活化開發首座運動公園

雲林縣東勢鄉昌南公墓面積約1.8公頃，禁葬荒廢已逾15年，由於該鄉一直缺乏大型運動場域，公所目前進行整地，將活化荒地，開...

推輪椅路跑7年…腦麻兒「小比」賽前離世 母親帶思念完成最後一程

嘉義縣朴子天公壇連續7年舉辦跑若飛天公盃路跑，患有腦性麻痺的「小比」每年都會報名參加，在母親協助下推著輪椅上場，今年小比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。