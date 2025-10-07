白河水庫排砂 民控急水溪沿岸受災

前瞻計畫台南白河水庫排砂、清淤，造成急水溪中下游嚴重淤積，農民與民眾黨立委、環團昨開記者會，控訴今年豪大雨接連來襲，導致沿岸農地、道路淹水，農作及民宅受損，更有丹娜絲風災廢棄物堆在國防部土地，迄今未清除，要求應補償沿岸受災農民與居民損失。

農民張令騰說，台南市急水溪中游地區60年來未見有效疏濬，加上不當清淤，土砂堆置河岸，大水一沖，土砂就淹往農地。白河水庫持續排砂排水，急水溪河床及兩旁農地近10年來淤積加劇逾1公尺，被迫成為免費滯洪池。他憂心再不清淤，急水溪就成「馬太鞍第二」。

張令騰指出，2020年起多次向水利署第五河川分署陳情反映泥沙淤積嚴重，至今都無法提出具體解決方案，並刻意逃避法定賠償責任。

農民陳從恩、吳素蘭也說，在白河區永秀段經營農地逾40年，過去每公頃可收成上百萬元，如今因洪水災害，水淤積農地數月無法排出，4公頃農地只能勉強耕作約3公頃，生計岌岌可危。

台灣水資源保育聯盟理事長暨監督施政聯盟召集人陳椒華說，前瞻計畫用於白河水庫繞庫排砂工程是大錯誤，水利署明知排砂會造成急水溪中下游淤積加劇，卻仍執行該計畫，應該賠償農民及民宅淹水損失。

立委陳昭姿說，影響農田種植，不僅是農民財產問題，更是國人食物來源，攸關很多人生存權和健康權。

對此，經濟部表示，今年將啟動集水區排砂檢討。台南市環保局表示，會極力爭取明年5月就完成清運廢棄物；農業局則說，泥沙淤積的農路會請當地區公所勘災，獲得補助後盡快完成災後復原。