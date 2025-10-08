漁船翻覆1人失蹤！嘉義布袋港清淤慢 漁民怒批罔顧人命

嘉義縣布袋鎮南北堤長期受淤沙困擾，丹娜絲颱風時又湧入大量淤沙，1艘漁船近期疑因此在布袋外海翻覆，有1人下落不明，漁民怒批，港口淤沙嚴重卻較重保育，「白海豚比人命重要？」盼積極清淤、正視漁民安全。

嘉縣府農業處表示，丹娜絲颱風帶來的大量淤沙，使原訂標案抽沙量體不足負荷，淤沙量太大，提報災後復建計畫待中央核准，經費約2千多萬元，也請原來的標案廠商協助，盡量維持安全航道，讓漁民能出海作業。

布袋南北堤長期受淤沙困擾，因濕地保育議題，部分受限難解決，丹娜絲颱風後又湧入大量淤沙，1艘漁船3天前中午在布袋外海翻覆，3人落海，僅2人獲救，1人至今下落不明。

地方居民說，布袋許多人靠出海維生，南北堤因淤沙、水太淺，導致浪大翻船，中央官員在丹娜絲颱風後勘災，口頭承諾會協助南北堤清淤，可是到現在過了3個月都沒有任何清淤動作，已有人落海失蹤，「這是漁民出海安全問題，盼政府重視積極處理」。

布袋外海的外傘頂洲持續往東南方移動，白水湖壽島也跟著南移，壓縮牡蠣養殖空間、堵住布袋第三漁港出入口，然而考量白海豚棲地，還有部分劃為國家級保育濕地，決定採柔性緩慢防護工法，有漁民怒批，不能只顧白海豚生態而忽視人命安全。