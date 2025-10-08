祭加薪政策、調整路線 南市府盼解司機人力荒

台南市公車駕駛員編制員額440人，長期維持約1成缺口，目前約400人，雖陸續有新血加入，不少駕駛員也轉職、屆齡退休，人力始終無法補齊，被憂容易變人力荒，交通局表示，積極祭出加薪，並以「厝邊公車」等計畫將人才留用。

南市交通局表示，過去半年來全台應只有台南增加公車班次，也有調整路線，同時引進2家新的公車業者投入市區公車營運服務，單靠原公車業者人力恐會減班，業者也反映要招募司機不容易，會持續輔導協助，讓各公車路線逐步到位、穩定營運。

交通局說，面對公車司機人力問題，今年積極採取改善行動，與中央、公路總局及客運業者合作推出多項誘因與補助計畫，例如大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案、輔導業者額外加碼津貼與獎金等，同時督促業者調漲基本薪資，並調整勤務與路線編組，以降低駕駛壓力。

另，市府近年推動電動低地板公車汰換計畫，改善作業條件與車輛環境，更推出「厝邊公車」9人小巴路線等，解決司機人力不足的問題，甚至使原先運量較低的社區路線運量翻倍；交通局強調，後續會持續檢討政策效益與執行狀況。