台南知名景點 神農街有站沒公車

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市議員蔡宗豪指出觀光景點神農街有公車站牌，卻疑因業者司機不足，導致公車長期未停靠神農街站，形成「有站無車」的窘境。圖／南市議員蔡宗豪提供
台南市議員蔡宗豪指出觀光景點神農街有公車站牌，卻疑因業者司機不足，導致公車長期未停靠神農街站，形成「有站無車」的窘境。圖／南市議員蔡宗豪提供

台南是六都唯一無捷運城市，雖積極推動公共運輸及低碳綠色運具政策，每逢假日觀光景點及市區交通仍相當壅塞，但有議員發現，知名觀光地區神農街居然有站牌，卻沒公車路線停靠，加上年底台南又要直航日本，大眾運輸能否消化人潮、提供便利？

南市交通局公運處回應，神農街原有由觀旅局執行的觀光公車88路、99路，今年合併改為「98府城台江線」，當初規畫時因考量神農街、海安路段易塞車，因此調整相關路線，安排在中正商圈中正路設站牌，也可服務前往神農街旅客。

公運處也說，台南觀光雙層巴士目前有提供包車服務，旅客常會在神農街上下車，因此暫時保留站牌。

市議員蔡宗豪質詢說，神農街是台南古都老街最具代表性的觀光景點之一，卻因客運司機人力不足，導致公車長期未停靠神農街站，形成「有站無車」的窘境，不僅在地居民往返不便外，遊客無法暢遊台南，恐使城市形象受損。

他認為，城市交通規畫不僅是路網的延伸，更是生活品質的體現，呼籲交通局應盡速研擬解方，調整班次與停靠設計，以完善整體公共運輸系統，否則年底台南往返日本新航線啟動，國際旅客湧入，便利且友善的交通環境才能讓台南成為真正宜居宜遊的城市。

此外，針對台南機場新開國際航線交通配套，交通局指出，目前大台南公車有串聯市區、機場及高鐵台南站的公車路線，可提供國際旅客便利的大眾運輸，會視需求增闢公車路線，同時已著手盤點機場周邊空地，研議增設路外停車場的可能性。

台南 觀光 日本 公車

