快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

台南水雉園區獲星級濕地中心獎 保育結合產業受肯定

中央社／ 台南7日電
台南市官田水雉生態教育園區榮獲國際濕地夥伴網絡（WLI）頒發「星級濕地中心獎」，市府表示，這不僅是園區的榮耀，也是台南市民共同驕傲，展現出市府與民間長期合作推動生態保育與環境教育成果。圖／中央社（台南市政府提供）
台南市官田水雉生態教育園區榮獲國際濕地夥伴網絡（WLI）頒發「星級濕地中心獎」，市府表示，這不僅是園區的榮耀，也是台南市民共同驕傲，展現出市府與民間長期合作推動生態保育與環境教育成果。圖／中央社（台南市政府提供）

台南市官田水雉生態教育園區今年獲國際濕地夥伴網絡（Wetland LinkInternational，簡稱WLI）頒發「星級濕地中心獎」，台南市長黃偉哲今天在市政會議肯定各界多年努力。

黃偉哲表示，官田水雉園區復育可追溯至1990年代，當時高鐵路線規劃通過葫蘆埤與德元埤，可能威脅水雉棲地，經過環評決議，必須先完成15公頃棲地規劃，才得以動工。

黃偉哲指出，當時在開發單位、政府保育單位與民間團體共同努力下，成立「水雉復育區」，並於2007年正式更名為「水雉生態教育園區」，持續推動生態保育與環境教育。

他說，此次獲得國際肯定，不僅是官田水雉園區的榮耀，也是台南市民共同驕傲，展現出市府與民間長期合作推動生態保育與環境教育成果。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，「星級濕地中心獎」（Star Wetland Centre Award）是全球唯一專門針對濕地教育及遊客中心所設立的品質標章，自2022年設立以來，全球近380個會員中心中，僅有39個脫穎而出。

李文珍表示，水雉生態教育園區獲獎突顯在教育推廣、社群參與與永續發展國際地位，園區實踐「里山」精神，將傳統農業（如菱角田）與濕地保育結合，形成兼顧生產、生活、生態的共榮模式，展現出人與自然和諧共存價值。

台南市政府農業局提供資料指出，經過30多年來公私部門持續努力，水雉數量從全台不到50隻，至去年已成長到3030隻，除了營造更適合水雉棲地，也透過推廣友善農作方式，讓民眾安心選購官田菱角等農產品，也一同為保育水雉貢獻力量，讓族群持續成長，生態環境更加永續。

水雉 濕地 台南 黃偉哲

延伸閱讀

台南特搜隊與搜救犬10日將再赴花蓮第一線 不放棄任何一位失聯者

台南熱蘭遮市集穿越400年 當安平古堡「王城地主」

高市早苗當選自民黨總裁 黃偉哲賀文稱「先生」原因曝光

雖遭丹娜絲颱風重創…台南文旦登陸新加坡 超市買氣仍搶搶滾

相關新聞

推輪椅路跑7年…腦麻兒「小比」賽前離世 母親帶思念完成最後一程

嘉義縣朴子天公壇連續7年舉辦跑若飛天公盃路跑，患有腦性麻痺的「小比」每年都會報名參加，在母親協助下推著輪椅上場，今年小比...

等個寂寞？台南神農街有公車站牌卻沒車 議員：恐損城市形象

台南近年積極推動公共運輸及低碳綠色運具政策，但每逢假日觀光景點及市區交通仍相當擁塞，現況待大眾運輸紓解，有議員今在議會質...

雲林東勢鄉昌南公墓遷葬整地 活化開發首座運動公園

雲林縣東勢鄉昌南公墓面積約1.8公頃，禁葬荒廢已逾15年，由於該鄉一直缺乏大型運動場域，公所目前進行整地，將活化荒地，開...

創同期新高紀錄！中秋連假嘉義光織影舞吸客32萬 國慶連假可望再創高峰

2025嘉義市光織影舞中秋連假熱鬧登場，短短3天吸引超過32萬人次造訪，創下歷年同期新高，人氣不受隔壁東石「海之夏」海上...

影／雙十國慶將屆 南市議員自掏腰包掛國旗 盼「大家不要忘了中華民國」

雙十國慶將屆，各縣市政府機關事前都會在主要道路兩側燈桿懸掛國旗，形成壯觀的「旗海」景觀，台南自縣市合併後雖會在永華路二段...

優惠補助改造古坑旅宿環境 導入美學遊客住得更舒適

雲林縣古坑鄉饒富自然景觀與人文底蘊，擁有「台灣咖啡原鄉」美名，雲林縣府延續「華山咖啡大街營造計畫」成果，進一步擴大至全區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。