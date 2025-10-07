台南水雉園區獲星級濕地中心獎 保育結合產業受肯定
台南市官田水雉生態教育園區今年獲國際濕地夥伴網絡（Wetland LinkInternational，簡稱WLI）頒發「星級濕地中心獎」，台南市長黃偉哲今天在市政會議肯定各界多年努力。
黃偉哲表示，官田水雉園區復育可追溯至1990年代，當時高鐵路線規劃通過葫蘆埤與德元埤，可能威脅水雉棲地，經過環評決議，必須先完成15公頃棲地規劃，才得以動工。
黃偉哲指出，當時在開發單位、政府保育單位與民間團體共同努力下，成立「水雉復育區」，並於2007年正式更名為「水雉生態教育園區」，持續推動生態保育與環境教育。
他說，此次獲得國際肯定，不僅是官田水雉園區的榮耀，也是台南市民共同驕傲，展現出市府與民間長期合作推動生態保育與環境教育成果。
水雉生態教育園區主任李文珍表示，「星級濕地中心獎」（Star Wetland Centre Award）是全球唯一專門針對濕地教育及遊客中心所設立的品質標章，自2022年設立以來，全球近380個會員中心中，僅有39個脫穎而出。
李文珍表示，水雉生態教育園區獲獎突顯在教育推廣、社群參與與永續發展國際地位，園區實踐「里山」精神，將傳統農業（如菱角田）與濕地保育結合，形成兼顧生產、生活、生態的共榮模式，展現出人與自然和諧共存價值。
台南市政府農業局提供資料指出，經過30多年來公私部門持續努力，水雉數量從全台不到50隻，至去年已成長到3030隻，除了營造更適合水雉棲地，也透過推廣友善農作方式，讓民眾安心選購官田菱角等農產品，也一同為保育水雉貢獻力量，讓族群持續成長，生態環境更加永續。
