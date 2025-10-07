雲林東勢鄉昌南公墓遷葬整地 活化開發首座運動公園

雲林縣東勢鄉昌南公墓面積約1.8公頃，禁葬荒廢已逾15年，由於該鄉一直缺乏大型運動場域，公所目前進行整地，將活化荒地，開發為東勢鄉首座大型運動公園，公所表示，估計開發經費逾3200萬元，除將向上級爭取補助，並將逐年編列經費，盡速動工。

昌南村長陳論指出，該公墓從日治時代就存在已超過百年，約15年前公所公告禁葬，墳區陸續遷葬，墳數逐年減少，遭人亂丟垃圾或動物死屍，成為髒亂死角，多年來村民紛紛建議改善，如今能改建為運動公園，地方樂觀其成。

鄉長張健福表示，為活化荒廢的墓區，多年前已公告禁葬，並於112年起推動遷葬，目前已全區已完成遷葬，因昌南公墓鄰近縣道153線，交通方便，因鄉內沒有大型的運動空間，因此將規畫轉型為鄉內第一座大型運動公園。

張健福指出，運動公園初步規畫設有8人制足球複合籃球場、籃球場、網球場及3座羽球場，將附設有汽機車停車場，預估經費逾3200萬，公所除將逐年編列工程經費，也同步向縣府、中央爭取補助，盼能盡快動工。

公所表示，目前昌南公墓由公所自籌700萬元整地，由於目前地目尚屬於殯葬用地，已向縣府提出興辦事業計畫，變更為特定目的事業用地，至於無主墳則將盤點後，依法公告後再進一步處理。