推輪椅路跑7年…腦麻兒「小比」賽前離世 母親帶思念完成最後一程

嘉義縣朴子天公壇連續7年舉辦跑若飛天公盃路跑，患有腦性麻痺的「小比」每年都會報名參加，在母親協助下推著輪椅上場，今年小比也有報名，但他在路跑前離世，無法參賽，母親帶著他的號碼布，手上少了輪椅，臉上多了些落寞，堅持跑完全程，讓許多人感到動容。

「小比」的母親陳嘉齡在網路上小有名氣，她推著輪椅帶兒子參加各項活動，鼓勵更多身障孩子走出戶外，很多人因為他們，把家人帶出來吹風、看風景。陳嘉齡說，她和小比今年都有報名，只是這次小比沒辦法來跑，所以她帶著小比的號碼布，一起完成這場比賽。

陳嘉齡說，路跑活動開始前，看到很多家人推著輪椅跑者一同出發，心裡真的很感動，謝謝議員黃嫈珺鼓勵身心障礙朋友走出來，同樂參與，也叫遊覽車讓敏道家園的孩子們開心出遊，看著大家的笑容，她認為「如果小比也在現場，一定會笑得特別燦爛」。

陳嘉齡也說，她和小比活在世上，或許真的有存在意義，很多人受影響改變生活態度，努力生活下去。今天是小比遠行的日子，請大家用祝福的心情，一起送他遠行，「願風溫柔，願路平坦，小比走的每一步，都有大家的愛相伴；而我，會帶著他的笑容，繼續前行。」

議員黃嫈珺說，她自己也是母親，很佩服嘉齡姐的毅力，帶著小比參加全台灣無數場的路跑，享受著人文風情，沿途景象，以及感受群眾對他們母子的加油打氣，她想這是最佳的親子典範，祝福小比在天上之靈自此翱翔，嘉齡姐保重身體，小比已經功德圓滿。

朴子天公壇主委林博文說，天公盃走若飛路跑連辦7年，小比每年都和母親一起參加，沿路許多跑友為他們加油打氣，出來走走運動，讓小比變得更樂觀，原本醫生診斷只能活到20歲，但他活到25歲，多陪伴母親5年，希望鼓勵更多孩子參加路跑，重拾勇氣樂觀生活。