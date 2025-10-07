快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

推輪椅路跑7年…腦麻兒「小比」賽前離世 母親帶思念完成最後一程

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
陳嘉齡推著患有腦性麻痺的兒子小比參加多年路跑，今年小比無法再參加，陳嘉齡獨自帶著小比的號碼布，堅持跑完全程。圖／黃嫈珺提供
陳嘉齡推著患有腦性麻痺的兒子小比參加多年路跑，今年小比無法再參加，陳嘉齡獨自帶著小比的號碼布，堅持跑完全程。圖／黃嫈珺提供

嘉義縣朴子天公壇連續7年舉辦跑若飛天公盃路跑，患有腦性麻痺的「小比」每年都會報名參加，在母親協助下推著輪椅上場，今年小比也有報名，但他在路跑前離世，無法參賽，母親帶著他的號碼布，手上少了輪椅，臉上多了些落寞，堅持跑完全程，讓許多人感到動容。

「小比」的母親陳嘉齡在網路上小有名氣，她推著輪椅帶兒子參加各項活動，鼓勵更多身障孩子走出戶外，很多人因為他們，把家人帶出來吹風、看風景。陳嘉齡說，她和小比今年都有報名，只是這次小比沒辦法來跑，所以她帶著小比的號碼布，一起完成這場比賽。

陳嘉齡說，路跑活動開始前，看到很多家人推著輪椅跑者一同出發，心裡真的很感動，謝謝議員黃嫈珺鼓勵身心障礙朋友走出來，同樂參與，也叫遊覽車讓敏道家園的孩子們開心出遊，看著大家的笑容，她認為「如果小比也在現場，一定會笑得特別燦爛」。

陳嘉齡也說，她和小比活在世上，或許真的有存在意義，很多人受影響改變生活態度，努力生活下去。今天是小比遠行的日子，請大家用祝福的心情，一起送他遠行，「願風溫柔，願路平坦，小比走的每一步，都有大家的愛相伴；而我，會帶著他的笑容，繼續前行。」

議員黃嫈珺說，她自己也是母親，很佩服嘉齡姐的毅力，帶著小比參加全台灣無數場的路跑，享受著人文風情，沿途景象，以及感受群眾對他們母子的加油打氣，她想這是最佳的親子典範，祝福小比在天上之靈自此翱翔，嘉齡姐保重身體，小比已經功德圓滿。

朴子天公壇主委林博文說，天公盃走若飛路跑連辦7年，小比每年都和母親一起參加，沿路許多跑友為他們加油打氣，出來走走運動，讓小比變得更樂觀，原本醫生診斷只能活到20歲，但他活到25歲，多陪伴母親5年，希望鼓勵更多孩子參加路跑，重拾勇氣樂觀生活。

陳嘉齡推著患有腦性麻痺的兒子小比參加多年路跑，今年小比無法再參加，陳嘉齡獨自帶著小比的號碼布，堅持跑完全程。圖／黃嫈珺提供
陳嘉齡推著患有腦性麻痺的兒子小比參加多年路跑，今年小比無法再參加，陳嘉齡獨自帶著小比的號碼布，堅持跑完全程。圖／黃嫈珺提供
陳嘉齡推著患有腦性麻痺的兒子小比參加多年路跑，今年小比無法再參加，陳嘉齡獨自帶著小比的號碼布，堅持跑完全程。圖／黃嫈珺提供
陳嘉齡推著患有腦性麻痺的兒子小比參加多年路跑，今年小比無法再參加，陳嘉齡獨自帶著小比的號碼布，堅持跑完全程。圖／黃嫈珺提供
陳嘉齡今年帶著小比的號碼布，堅持跑完全程，手上少了輪椅，臉上多了些落寞神情。圖／黃嫈珺提供
陳嘉齡今年帶著小比的號碼布，堅持跑完全程，手上少了輪椅，臉上多了些落寞神情。圖／黃嫈珺提供
陳嘉齡今年帶著小比的號碼布，堅持跑完全程，手上少了輪椅，臉上多了些落寞神情。圖／黃嫈珺提供
陳嘉齡今年帶著小比的號碼布，堅持跑完全程，手上少了輪椅，臉上多了些落寞神情。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣朴子天公壇每年舉辦路跑活動，鼓勵身障孩子參加，走出戶外培養樂觀信心。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣朴子天公壇每年舉辦路跑活動，鼓勵身障孩子參加，走出戶外培養樂觀信心。圖／黃嫈珺提供

母親 路跑 輪椅 腦性麻痺

延伸閱讀

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

嘉義朴子跑若飛天公盃開跑 吸引3000人參賽「鑽轎底」

中秋連假…嘉縣議員包遊覽車 150名「專業鏟子超人」直奔花蓮救災

高中生搭公車「善意的一腳」助卡住長者輪椅 暖舉感動4萬人

相關新聞

推輪椅路跑7年…腦麻兒「小比」賽前離世 母親帶思念完成最後一程

嘉義縣朴子天公壇連續7年舉辦跑若飛天公盃路跑，患有腦性麻痺的「小比」每年都會報名參加，在母親協助下推著輪椅上場，今年小比...

等個寂寞？台南神農街有公車站牌卻沒車 議員：恐損城市形象

台南近年積極推動公共運輸及低碳綠色運具政策，但每逢假日觀光景點及市區交通仍相當擁塞，現況待大眾運輸紓解，有議員今在議會質...

創同期新高紀錄！中秋連假嘉義光織影舞吸客32萬 國慶連假可望再創高峰

2025嘉義市光織影舞中秋連假熱鬧登場，短短3天吸引超過32萬人次造訪，創下歷年同期新高，人氣不受隔壁東石「海之夏」海上...

雲林東勢鄉昌南公墓遷葬整地 活化開發首座運動公園

雲林縣東勢鄉昌南公墓面積約1.8公頃，禁葬荒廢已逾15年，由於該鄉一直缺乏大型運動場域，公所目前進行整地，將活化荒地，開...

影／雙十國慶將屆 南市議員自掏腰包掛國旗 盼「大家不要忘了中華民國」

雙十國慶將屆，各縣市政府機關事前都會在主要道路兩側燈桿懸掛國旗，形成壯觀的「旗海」景觀，台南自縣市合併後雖會在永華路二段...

優惠補助改造古坑旅宿環境 導入美學遊客住得更舒適

雲林縣古坑鄉饒富自然景觀與人文底蘊，擁有「台灣咖啡原鄉」美名，雲林縣府延續「華山咖啡大街營造計畫」成果，進一步擴大至全區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。