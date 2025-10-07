快訊

等個寂寞？台南神農街有公車站牌卻沒車 議員：恐損城市形象

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
神農街是台南古都老街最具代表性的觀光景點之一，卻因客運司機不足，導致公車長期未停靠神農街站，形成「有站無車」的窘境，市議員蔡宗豪呼籲交通局應盡速研擬解方，別讓城市形象受損。圖／蔡宗豪提供
台南近年積極推動公共運輸及低碳綠色運具政策，但每逢假日觀光景點及市區交通仍相當擁塞，現況待大眾運輸紓解，有議員今在議會質詢時指出，知名觀光地區神農街居然有站牌，卻沒公車路線停靠，加上年底又要直航日本，台南交通是否真能消化，讓人相當擔心。

市議員蔡宗豪表示，神農街是台南古都老街最具代表性的觀光景點之一，卻因客運司機人力不足，導致公車長期未停靠神農街站，形成「有站無車」的窘境，不僅在地居民往返不便外，遊客無法暢遊台南，恐使城市形象受損。

他認為，城市交通規畫不僅是路網的延伸，更是生活品質的體現，呼籲交通局應盡速研擬解方，調整班次與停靠設計，恢復神農街公車服務，以完善整體公共運輸系統，否則年底將迎來台南日本直飛，國際旅客湧入，便利且友善的交通環境，才能讓台南成為真正宜居宜遊的城市。

對此，交通局公運處回應，神農街原有由觀旅局執行觀光公車88路、99路，今年合併改為98府城台江線，當初規畫時因考量神農街、海安路段易塞車，因此調整相關路線，安排在中正商圈中正路設站牌，也可服務前往神農街旅客。

公運處也說，台南觀光雙層巴士目前有提供包車服務，旅客常會在神農街上下車，因此暫時保留站牌。

此外，針對台南機場新開國際航線交通配套，交通局說，目前大台南公車有串聯市區、機場及高鐵台南站的公車路線，可提供國際旅客便利的大眾運輸，會視需求增闢公車路線，同時已著手盤點機場周邊的空地，研議增設路外停車場的可能性。

台南市議員蔡宗豪（右）今在議會質詢時指出，知名觀光地區神農街居然有站牌，卻沒公車路線停靠，加上年底台南又要直航日本迎來國際旅客，交通是否真能消化，讓人相當擔心。圖／讀者提供
