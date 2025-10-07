創同期新高紀錄！中秋連假嘉義光織影舞吸客32萬 國慶連假可望再創高峰

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025嘉義市光織影舞中秋連假熱鬧登場，短短3天吸引超過32萬人次造訪，創下歷年同期新高。圖／嘉市府提供
2025嘉義市光織影舞中秋連假熱鬧登場，短短3天吸引超過32萬人次造訪，創下歷年同期新高。圖／嘉市府提供

2025嘉義市光織影舞中秋連假熱鬧登場，短短3天吸引超過32萬人次造訪，創下歷年同期新高，人氣不受隔壁東石「海之夏」海上煙火活動影響，反而持續飆升，為嘉義市秋節觀光注入強勁動能。

今年活動以「光影夢境」為主題，首度攜手迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」，打造八大沉浸式展區，從30公尺光環隧道、9公尺高愛麗絲立體裝置到湖面旋轉月亮，讓北香湖化身夢幻舞台。夜幕低垂、滿月倒映湖面，燈影交錯的場景成為中秋連假最受矚目的打卡勝地。「光織影舞」從在地創意起步，6年成為城市代表品牌。今年結合迪士尼元素，不僅展現嘉義創造力與藝術能量，也讓世界看見嘉義幸福魅力。主題曝光後社群掀起熱烈迴響，白天夜晚皆美，吸引網友大讚「白天夜景都好拍」。

4日開幕 ，9月試燈就吸引大批遊客朝聖，尤其教師節與中秋連假期間人潮爆滿。據統計，外縣市旅客比例突破5成，顯示嘉義觀光熱度不斷擴散，全市旅宿與餐飲業者業績皆明顯成長。表演卡司陣容媲美跨年晚會。開幕由幻術師吳冠達帶來魔幻秀，搭配光影雷射震撼全場；「鐵肺歌后」戴愛玲與「情歌王子」李聖傑壓軸開唱，全場萬人合唱；中秋夜郭靜與周蕙合體演出，月光、歌聲與湖影交織出最浪漫一夜。此外，「築夢者」街舞團、鍋爐爺爺與柏青哥等演出同樣吸睛，現場氣氛熱力不斷。

觀光新聞處長張婉芬，活動短短3天就超越歷年同期紀錄，去年16天累積88萬人次，今年有望再創新高。活動將持續至19日，每晚6時至10時展出，「奇幻市集」下午4時起開放，提供藝術手作與特色美食。市府假日提供免費接駁專車，串連火車站、棒球場與北香湖，方便遊客往返。呼籲全國民眾把握機會，國慶連假預料將再湧新一波人潮，感受嘉義夜色最夢幻的光影饗宴。

