創同期新高紀錄！中秋連假嘉義光織影舞吸客32萬 國慶連假可望再創高峰

2025嘉義市光織影舞中秋連假熱鬧登場，短短3天吸引超過32萬人次造訪，創下歷年同期新高，人氣不受隔壁東石「海之夏」海上煙火活動影響，反而持續飆升，為嘉義市秋節觀光注入強勁動能。

今年活動以「光影夢境」為主題，首度攜手迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」，打造八大沉浸式展區，從30公尺光環隧道、9公尺高愛麗絲立體裝置到湖面旋轉月亮，讓北香湖化身夢幻舞台。夜幕低垂、滿月倒映湖面，燈影交錯的場景成為中秋連假最受矚目的打卡勝地。「光織影舞」從在地創意起步，6年成為城市代表品牌。今年結合迪士尼元素，不僅展現嘉義創造力與藝術能量，也讓世界看見嘉義幸福魅力。主題曝光後社群掀起熱烈迴響，白天夜晚皆美，吸引網友大讚「白天夜景都好拍」。

4日開幕 ，9月試燈就吸引大批遊客朝聖，尤其教師節與中秋連假期間人潮爆滿。據統計，外縣市旅客比例突破5成，顯示嘉義觀光熱度不斷擴散，全市旅宿與餐飲業者業績皆明顯成長。表演卡司陣容媲美跨年晚會。開幕由幻術師吳冠達帶來魔幻秀，搭配光影雷射震撼全場；「鐵肺歌后」戴愛玲與「情歌王子」李聖傑壓軸開唱，全場萬人合唱；中秋夜郭靜與周蕙合體演出，月光、歌聲與湖影交織出最浪漫一夜。此外，「築夢者」街舞團、鍋爐爺爺與柏青哥等演出同樣吸睛，現場氣氛熱力不斷。