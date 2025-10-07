影／雙十國慶將屆 南市議員自掏腰包掛國旗 盼「大家不要忘了中華民國」

雙十國慶將屆，各縣市政府機關事前都會在主要道路兩側燈桿懸掛國旗，形成壯觀的「旗海」景觀，台南自縣市合併後雖會在永華路二段掛國旗，但原縣區較少規畫，國民黨南市議員蔡育輝多年來自掏腰包在新營街道懸掛國旗，近期也開始行動，他說，「希望大家不要忘了中華民國」。

蔡育輝表示，這個國家歷任的總統都喊團結，但現在執政黨的國慶卻有2種制度，國民黨執政時街道旗海飄揚、普天同慶，喜氣洋洋很熱鬧，然而民進黨執政下卻很少看見國慶市區有掛國旗，所以近十年來，每年都會自掏腰包在新營重要街道、民治市政中心周邊掛國旗。

「希望大家不要忘了中華民國！」蔡育輝提醒現在的執政黨，在沒有辦法獨立前，最好的團結就是要用中華民國號召大家，而一個國家對國慶不應該有兩種制度，建議台南市政府還是應該在主要的街道要綁一些國旗。

他提到，今年因雙十國慶前夕適逢中秋佳節，相較忙碌，因此昨晚才開始與服務處助理陸續綁上國旗、慶祝雙十國慶。不少居民看見旗海都忍不住多看幾眼，市民也說，「看到國旗，真感動！」、「掛滿國旗就是慶祝中華民國生日快樂」。

台南市政府表示，每年國慶日由民政局在永華市政中心舉辦升旗典禮，市長黃偉哲也會率領市府團隊與各級民意代表及市民一起升國旗、唱國歌，歡度國慶，現場更分送小國旗，這是精神象徵，代表對這片土地、國家的熱愛。

此外，各機關會懸掛國旗，讓市民感受到節慶氣氛與對國家的祝福；南市府也強調，團結是社會共同的價值，不論政治立場或背景，將持續以務實行動凝聚市民向心力，共同守護家園。