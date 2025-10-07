快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

優惠補助改造古坑旅宿環境 導入美學遊客住得更舒適

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣政府補助古坑旅宿業者改造環境，不僅內部住房，連外部環境均導入美學設計，讓遊客旅宿更舒適。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣政府補助古坑旅宿業者改造環境，不僅內部住房，連外部環境均導入美學設計，讓遊客旅宿更舒適。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣古坑鄉饒富自然景觀與人文底蘊，擁有「台灣咖啡原鄉」美名，雲林縣府延續「華山咖啡大街營造計畫」成果，進一步擴大至全區，和雲科大合作導入設計美學與專業能量，補助旅宿業者完成空間改造、品牌翻新與地方整合，達到交通部觀光局好客民宿水準，打造「古坑星集旅宿」的新形象。

古坑旅宿營造計畫第一階段有11家申請，有5家完成改造，其他7家也將在10月底前陸續完工，改造項目大到公共空間動線、景觀、浴室設施及房間、廚房空間，小到地板材質、牆壁顏色、空調，以「田心12」民宿為例，擁有一口上百年古井，對店家、村民都有特別意義，經設計改造為水環境親子戲水空間。

縣長張麗善指出，雲林今年上半年觀光已達2300多萬人次，以香客最多，為留遊客住宿做深度旅遊、消費，尤其古坑觀光資源豐富，為提高競爭力，住宿品質提升很重要，縣府與雲科大合作希望能協助業者達到好客民宿的標準。

建設處長廖政彥表示，這次補助以旅宿環境、設備提升為主，導入雲科大設計能量，讓住宿環境更具特色，縣府補助2分之1改造經費，每案最高可補助300萬元。

雲科大產學處產學長張岑瑤說，這次協助改善過程除把缺點改善，更凸顯店家的優點及特色，改造前後，空間環境都有很大改變，未來更將協助申請好客、星級旅宿計畫，不只提供國內旅客更舒適的旅宿空間，也期能吸引國際旅客走進古坑。

雲林縣政府補助古坑旅宿業者改造環境，不僅內部住房，連外部環境均導入美學設計，讓旅宿更多元，一口老古井變成親子水環境。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣政府補助古坑旅宿業者改造環境，不僅內部住房，連外部環境均導入美學設計，讓旅宿更多元，一口老古井變成親子水環境。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣政府補助古坑旅宿業者改造環境，不僅內部住房，連外部環境均導入美學設計，讓遊客旅宿更舒適。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣政府補助古坑旅宿業者改造環境，不僅內部住房，連外部環境均導入美學設計，讓遊客旅宿更舒適。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣政府補助古坑旅宿業者改造環境，不僅內部住房，連外部環境均導入美學設計，讓遊客旅宿更舒適。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣政府補助古坑旅宿業者改造環境，不僅內部住房，連外部環境均導入美學設計，讓遊客旅宿更舒適。記者蔡維斌／翻攝

延伸閱讀

全運會賽前記會樂天啦啦隊助陣 18日開幕5千入場票秒殺

中秋夜千人火把遊庄賞月超有感！ 崙背詔安客庄迎暗境獲登錄為民俗

雲林縣長跌倒左手骨折 休養數日今公開露面這樣說

雲林縣長張麗善趕著開記者會 不慎摔傷左手須開刀

相關新聞

等個寂寞？台南神農街有公車站牌卻沒車 議員：恐損城市形象

台南近年積極推動公共運輸及低碳綠色運具政策，但每逢假日觀光景點及市區交通仍相當擁塞，現況待大眾運輸紓解，有議員今在議會質...

嘉義老婦丹娜絲颱風夜跌倒 70天後死亡領不到慰助金

嘉義縣布袋鎮82歲蔡翁姓老婦7月6日丹娜絲颱風夜扶門摔倒，隔天早上被人發現倒在地上，由消防局救護車協助送醫，9月14日在...

創同期新高紀錄！中秋連假嘉義光織影舞吸客32萬 國慶連假可望再創高峰

2025嘉義市光織影舞中秋連假熱鬧登場，短短3天吸引超過32萬人次造訪，創下歷年同期新高，人氣不受隔壁東石「海之夏」海上...

影／雙十國慶將屆 南市議員自掏腰包掛國旗 盼「大家不要忘了中華民國」

雙十國慶將屆，各縣市政府機關事前都會在主要道路兩側燈桿懸掛國旗，形成壯觀的「旗海」景觀，台南自縣市合併後雖會在永華路二段...

優惠補助改造古坑旅宿環境 導入美學遊客住得更舒適

雲林縣古坑鄉饒富自然景觀與人文底蘊，擁有「台灣咖啡原鄉」美名，雲林縣府延續「華山咖啡大街營造計畫」成果，進一步擴大至全區...

台南新市鹽水溪排水三號橋通車 改善南科周遭地區交通

台南市新市區連結安南、安定區及南科要道鹽水溪排水三號橋舊橋年久失修岌岌可危、影響安全與地方發展，市府爭取經費改建今天通車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。