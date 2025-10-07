烏山頭水庫設水面光電板 水質每年驗5次無異常

經濟部水利署推動在烏山頭水庫設置水面光電設施，媒體報導有民眾擔心可能影響水質，管理單位農田水利署嘉南管理處表示，光電板僅以清水清洗，水質每年送驗5次，未發現異常。

農田水利署嘉南管理處企劃室主任蔡宗勳今天接受媒體聯訪表示，烏山頭水庫水面型太陽光電設施設置面積約11.5公頃，僅佔烏山頭水庫水域面積1026公頃的1.12%，設施位置在遊湖船航道附近，在岸邊很難觀察到光電板，遊客要搭船遊湖才能近距離觀看。

蔡宗勳表示，此案設置容量為13MW（千瓩），於111年5月完工併聯發電，每年發電量約1800多萬度，可提供4900個家庭1年用電量，每年減少碳排放量約9000公噸，相當於23個台北市大安森林公園減碳量。

他說，此案浮台採用高密度聚乙烯材質，與自來水管材質相同，不會影響水庫水質，契約明文規定只能用清水清洗面板，皆督促廠商確實執行，且每年會做5次水質檢測，分別由3個不同單位執行，至今未出現異常，相關檢驗報告提供台南市政府經濟發展局與當地區公所備查。

一名來自中部的女遊客說，今天是她首次造訪烏山頭水庫，搭船遊湖時可看到相當賞心悅目風景，不比日月潭遜色，過程中導覽人員有介紹水面型太陽光電設施，從岸邊看不到，搭船過去看到時感覺也只是多了一項不同景觀，沒有覺得不妥。

另一名經常到水庫休憩的當地民眾說，其他水庫也有類似的水面型太陽光電設施，應該沒有什麼安全方面的顧慮才對。