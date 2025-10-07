快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

烏山頭水庫設水面光電板 水質每年驗5次無異常

中央社／ 台南7日電

經濟部水利署推動在烏山頭水庫設置水面光電設施，媒體報導有民眾擔心可能影響水質，管理單位農田水利署嘉南管理處表示，光電板僅以清水清洗，水質每年送驗5次，未發現異常。

農田水利署嘉南管理處企劃室主任蔡宗勳今天接受媒體聯訪表示，烏山頭水庫水面型太陽光電設施設置面積約11.5公頃，僅佔烏山頭水庫水域面積1026公頃的1.12%，設施位置在遊湖船航道附近，在岸邊很難觀察到光電板，遊客要搭船遊湖才能近距離觀看。

蔡宗勳表示，此案設置容量為13MW（千瓩），於111年5月完工併聯發電，每年發電量約1800多萬度，可提供4900個家庭1年用電量，每年減少碳排放量約9000公噸，相當於23個台北市大安森林公園減碳量。

他說，此案浮台採用高密度聚乙烯材質，與自來水管材質相同，不會影響水庫水質，契約明文規定只能用清水清洗面板，皆督促廠商確實執行，且每年會做5次水質檢測，分別由3個不同單位執行，至今未出現異常，相關檢驗報告提供台南市政府經濟發展局與當地區公所備查。

一名來自中部的女遊客說，今天是她首次造訪烏山頭水庫，搭船遊湖時可看到相當賞心悅目風景，不比日月潭遜色，過程中導覽人員有介紹水面型太陽光電設施，從岸邊看不到，搭船過去看到時感覺也只是多了一項不同景觀，沒有覺得不妥。

另一名經常到水庫休憩的當地民眾說，其他水庫也有類似的水面型太陽光電設施，應該沒有什麼安全方面的顧慮才對。

烏山頭水庫 水質 水利署

延伸閱讀

花蓮光復水質符合標準 煮沸後可減輕消毒水味

彭啓明：南部有望設光電回收廠 擴大處理量能

穩定發電、維護生態 台電明潭水庫放流萬尾魚苗

泳後皮膚起大量紅疹！竹南鎮立游泳池水質遭質疑不乾淨　

相關新聞

嘉義老婦丹娜絲颱風夜跌倒 70天後死亡領不到慰助金

嘉義縣布袋鎮82歲蔡翁姓老婦7月6日丹娜絲颱風夜扶門摔倒，隔天早上被人發現倒在地上，由消防局救護車協助送醫，9月14日在...

蔡易餘塞車看煙火 東石海之夏湧6.9萬人潮立委就地自拍成中秋奇景

2025嘉義縣暑期重頭戲「東石海之夏」受丹娜絲斯颱風影響延期至中秋連假登場，昨晚東石漁人碼頭圓滿落幕。壯麗海上煙火照亮夜...

影／雙十國慶將屆 南市議員自掏腰包掛國旗 盼「大家不要忘了中華民國」

雙十國慶將屆，各縣市政府機關事前都會在主要道路兩側燈桿懸掛國旗，形成壯觀的「旗海」景觀，台南自縣市合併後雖會在永華路二段...

優惠補助改造古坑旅宿環境 導入美學遊客住得更舒適

雲林縣古坑鄉饒富自然景觀與人文底蘊，擁有「台灣咖啡原鄉」美名，雲林縣府延續「華山咖啡大街營造計畫」成果，進一步擴大至全區...

台南新市鹽水溪排水三號橋通車 改善南科周遭地區交通

台南市新市區連結安南、安定區及南科要道鹽水溪排水三號橋舊橋年久失修岌岌可危、影響安全與地方發展，市府爭取經費改建今天通車...

丹娜絲颱風災後重建卡關 漁民盼中央加速核定復建計畫

丹娜絲颱風造成嘉義縣慘重災情，政府承諾給予各項補助，但有受災戶反應，政府補助速度緩慢，吊蚵機、蚵棚受災補助一拖再拖，屋損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。