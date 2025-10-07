快訊

嘉義老婦丹娜絲颱風夜跌倒 70天後死亡領不到慰助金

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮82歲婦人7月6日在颱風夜扶門摔倒，顱內出血送醫急救，70天後肺部感染離世，恐領不到風災死亡慰助金。聯合報系資料照
嘉義縣布袋鎮82歲蔡翁姓老婦7月6日丹娜絲颱風夜扶門摔倒，隔天早上被人發現倒在地上，由消防局救護車協助送醫，9月14日在醫院過世，家屬向布袋鎮公所申請風災慰助金，公所送公文至縣府，但因死亡日期已超過風災1個月，不予認定，家屬盼從寬審定。

蔡姓男子說，母親平時自己一個人住，不願北上與子女同居，幫她請看護也不到3天就把人趕走，颱風夜那晚，母親撞到頭顱內出血，送去大林慈濟醫院開刀，在加護病房昏迷住1個多月，後來清醒轉至普通病房，想要就近照顧母親，請私人救護車將母親送至桃園安養機構。

蔡姓男子說，母親跌倒開刀後狀況一直很不穩定，連在救護車上都要依靠氧氣機維生，後來在桃園安養機構住了2晚，母親身體狀況急轉直下，突然呼吸不順，緊急送至部立桃園醫院急救，在醫院住2周，疑似肺部感染，最後未插管死亡，醫院開立自然死亡。

社會局表示，丹娜絲颱風災後補助死亡失蹤救助每人發給80萬元，重傷救助每人發給25萬元，因蔡翁姓婦人死亡日期是丹娜絲颱風後70天，已超過風災認定標準1個月，因此無法核定補助死亡80萬元，重傷救助可再討論，將與家屬聯絡討論相關事宜。

