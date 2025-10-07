台南新市鹽水溪排水三號橋通車 改善南科周遭地區交通

台南市新市區連結安南、安定區及南科要道鹽水溪排水三號橋舊橋年久失修岌岌可危、影響安全與地方發展，市府爭取經費改建今天通車，市長黃偉哲主持剪綵，

黃偉哲表示，鹽水三號橋是新市等三區區及南科周邊往來的重要幹道，舊橋因年久失修影響安全與發展，因此市府積極爭取經費推動改建，由新市區公所發包完工。新橋啟用不僅縮短通行時間，還將提升通勤便利與產業運輸效率，帶動區域發展動能。

黃偉哲指出，工程經水利署第六河川局補助4173萬元，加上市府投入配合款3897萬元，總經費逾8千萬元。他特別感謝水利署與施工團隊的協助，讓工程如期如質完工。

新市區公所表示，鹽水三號橋全長56公尺、橋寬10公尺，採單跨箱型鋼梁設計，橋側護欄以馬賽克磁磚拼貼，融入自行車意象與新市特產「白蓮霧」圖樣，兼具安全與美感。市府稱將持續落實橋梁養護與管理，確保長期使用品質。