丹娜絲颱風災後重建卡關 漁民盼中央加速核定復建計畫

丹娜絲颱風造成嘉義縣慘重災情，政府承諾給予各項補助，但有受災戶反應，政府補助速度緩慢，吊蚵機、蚵棚受災補助一拖再拖，屋損慰助金有人有領到、有人沒下文。縣府表示，部分災損審核有疑義仍在確認，吊蚵機已提報災後復建計畫，仍待中央審核。

有漁民說，丹娜絲颱風幾乎掃毀所有蚵棚，漁民心在淌血，就連最重要的吊蚵機也被颱風吹倒，基本維生設備現在都沒了，盼政府幫忙重建，但蚵棚補助金到現在都還沒有著落，當初承諾做不到一半，還有吊蚵機重建也是一拖再拖，希望能加速作業流程。

農業處表示，平掛式蚵棚已完成救助程序，漁業署9月9日核撥東石鄉380戶，救助金999萬922元，布袋鎮71戶，救助金160萬7222元。另浮棚式蚵棚因公所有審認上的疑義，農業處上周召集東石、布袋公所研議，已請公所盡速審認並回報資料，盡快報請中央撥救助款。

農業處也說，布袋南堤民間４座大型吊蚵機因風災倒塌，縣府協助吊離清除，恢復作業區環境安全，另也提報丹娜絲災後復建計畫至中央，協助重建吊蚵機，工程內程包括泊區地坪加高及新設４座公用吊蚵機，所需經費近5900萬元，目前仍待中央核定計畫。

經發處表示，目前屋損申請已截止，由公所彙整資料，已核發1萬560多戶，共發放2億多元慰助金，仍有部分公所未完成審核，希望所有資料在10月9日前審核完成送進縣府，由經發處核對申請人、金融帳號和公所清冊，收件後5日內將匯款，零星案件再另外處理。