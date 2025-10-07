黃敏惠率嘉市府團隊再訪紐約僑界熱情迎接 展現「嘉己人」精神

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠率團赴美 受到駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢公使，以及公使僑英文教基金會秘書長黃鈺屏及眾多僑胞熱情接待。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠5日率市府團隊再度前往美國紐約考察，展開為期11天的訪美行程，除拜會姊妹市雪城參加國慶升旗典禮外，也推廣年底登場的「320+1嘉義市城市博覽會」，深化教育、文化、體育與僑界交流。

市府代表團美東時間5日晚間抵達紐約，獲駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、公使僑英文教基金會秘書長黃鈺屏及眾多僑胞熱情接待。首日行程由旅美嘉義人、Hello Taiwan執行長江明信與副執行長楊承融陪同參訪皇后博物館、花旗球場等地，並與紐約僑界及商會領袖餐敘，現場氣氛熱絡，充分展現「嘉義人嘉己人」的熱情。

黃敏惠表示，嘉義市雖小，卻以創意與毅力展現大能量，正如旅外僑胞在海外為台灣奮鬥、推廣文化的精神一致。她特別致贈象徵嘉義精神的KANO投手吳明捷銅雕給紐約僑界，由江明信代表接受。江明信及紐約台灣商會會長林慶甫則回贈印有「Chiayi」字樣的球衣與大都會球帽，以運動精神傳遞友誼。黃敏惠強調，KANO精神象徵「永不放棄」，當年嘉農棒球隊從零起步登上甲子園舞台，正如僑胞在異鄉奮力不懈、持續為中華民國台灣發聲。

江明信表示，身為嘉義人，對黃敏惠市長倍感親切。3年前疫情期間因Hello Taiwan棒球活動結緣，至今仍維繫緊密交流。他讚嘉義市雖非大城，卻處處洋溢溫暖與人情味，期盼未來與市府持續合作，讓「嘉己人」精神延續。

民政處指出，此行多項行程由僑界協助規劃與聯繫，除參訪紐約市政建設，也安排拜會紐澤西州中小學及美國女童軍總會，並出席駐紐約辦事處國慶酒會。10日黃敏惠將率隊前往雪城市，參與國慶升旗典禮，並見證嘉大附小與Manlius Pebble Hill School締結姊妹校，同時參訪地方建設與拉法葉蘋果節，推進2市教育與文化合作。

嘉義市長黃敏惠與紐約台灣商會及僑胞共同餐敘，展現「嘉己人」熱情。 圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊訪美，Hello Taiwan執行長江明信協助安排參訪大都會球場等眾多行程。圖／嘉市府提供
嘉義市長 黃敏惠參訪皇后博物館曾先後2次做為萬國博覽會中的紐約館建築。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（左）致贈江明信執行長吳明捷投手雕像，象徵僑胞永不放棄的堅毅精神。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊訪美，Hello Taiwan執行長江明信(左)協助安排參訪大都會球場等。圖／嘉市府提供
