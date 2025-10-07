快訊

中秋夜千人火把遊庄賞月超有感！ 崙背詔安客庄迎暗境獲登錄為民俗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「崙背詔安客庄迎暗境」昨晚登場，吸引逾千人參加，手持火把遊庄賞月，成為一項獨特的秋節活動，獲雲林縣府登錄為「民俗」將永續薪傳。記者蔡維斌／翻攝
「崙背詔安客庄迎暗境」是雲林傳承百年的獨特客家民俗，在中秋夜晚的水汴頭崇賢寺盛大登場。吸引逾千人參加，人人手持火把遊庄賞月，在秋夜為地方巡街祈安，相當特別，年輕人都說像回到古代「很有感！」，這項活動昨獲頒證書正式登錄為「民俗」文資，將世代薪傳永續。

崙背詔安客庄迎暗境不只是每年雲林詔安客家文化節的亮點，更是雲林詔安客家族獨特殊又珍貴的文化資產，昨晚在火把遊庄點火儀式後正式登場，同時由雲林縣長張麗善頒發「民俗」登錄證書給崇賢寺，象徵這把「澹仔火」將永存不滅。

該民俗起源於1929年西螺地區為振興商業而發起的「迎夜景」活動，這項秋節儀式早年農村盛行，但隨著時代演變，如今只剩下崙背水汴頭完整保留下來，成為當地獨有的中秋夜巡儀式。

該活動的核心是觀音佛祖出巡遶境，居民不分老少、家家戶戶親手製作傳統的竹製火把（客語稱「澹仔火」)與「顧更寮」，遵循巡營、掃路角、除煞等科儀，在夜色中提著火把繞行庄頭，藉此驅邪除煞、安營護境，保佑地方平安。

崙背詔安客庄迎暗境多年下來已成詔安客家獨有的民俗文化，保存者水汴頭崇賢寺每年都肩負起集結與籌辦的重任。張麗善指出，每年在廟方號召下，居民展現自主性與熱情，充分體現「民間高度認同」的精神，尤其觀音佛祖夜巡的獨特形式，也反映出地方文化特色，獲登錄為民俗文資，實至名歸。

文觀處長陳璧君指出，雲林目前已登錄12項民俗，水汴頭崇賢寺更擁有「水汴頭跌(跋)米籮」和「崙背詔安客庄迎暗境」兩項民俗的保存者，相當難得。

昨晚千人火把遊庄盛大登場，除神轎遶境，人人手持火把隨行，蔓延超過一公里，像一條明亮的火龍，在秋夜裡穿梭街境，邊走邊賞月，秋風襲來，像回到古早的秋夜，感受濃濃的節慶祥氣，年輕人都說「真有意思！」

為期一個月的系列活動，從中秋延續到重陽，縣府邀請大家來作客，感受詔安客家文化的獨特魅力。

